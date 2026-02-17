Dečak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije: Užas u Srebrenici

AKTUELNO

Dečak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji, javlja portal Provjereno.

Informaciju je za portal potvrdila i direktor škole Snežana Jandrić. Kako je kratko rekla, slučaj je prijavljen policiji, a danas će biti održan i roditeljski sastanak.

"Više detalja ne mogu sada da dam, jer je slučaj osetljiv i u pitanju su maloletna deca. O svemu ćemo razgovarati sa roditeljima, a obaveštena je i policija", rekla je Jandrić.

I iz Policijske uprave Zvornik kažu da su obavešteni o svemu i da postupaju u ovom predmetu, ali zbog uzrasta dece nisu mogli dati više informacija.

Kako javlja Provjereno, četrnaestogodišnji dečak je prvo na spisak stavio dve devojčice, a dan kasnije i četiri dečaka iz svog razreda.

