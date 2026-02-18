UKRAJINAC SE ZAKUCAO U VOZILO IZ PRATNJE MILOJKA SPAJIĆA! Drama na putu u Crnoj Gori: Povređena 3 policajca, blokiran saobraćaj

Danas oko 16.30 časova na putnom pravcu Mateševo–Kolašin došlo je do sudara između vozila marke „BMW“ koje je vozio državljanin Ukrajine i službenog vozila iz pratnje štićene ličnosti. U nezgodi su povređena tri policijska službenika, a saobraćaj na toj deonici puta je privremeno obustavljen dok uviđaj traje.

Kako pišu Vijesti, u nezgodi je učetvovalo vozilo u kojem su bila tri policijska službenika iz pratnje premijera Crne Gore Milojka Spajića. Iz Uprave policije je saopšteno da štićena ličnost nije bila u vozilu koje je učestvovalo u nezgodi, već u drugom automobilu.

Kako se navodi u saopštenju, danas se, oko 16.30 časova, u mestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo–Kolašin, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

"Uviđaj je u toku. Na licu mesta nalaze se državni tužilac, koji rukovodi uviđajem, policijski službenici, kao i veštak saobraćajne struke. Saobraćaj je obustavljen na ovoj deonici puta do okončanja uviđaja", kazali su iz policije.

Do sudara je, kako se sumnja, došlo kada je vozač iz Ukrajine prešao u suprotnu traku i udario u službeno vozilo iz pratnje štićene ličnosti.

"Na osnovu do sada preduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke „BMW“, krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na delu puta gde se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim delom vozila ostvario kontakt sa prednjim delom službenog vozila iz pratnje – eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici", pojasnili su iz policije.

U nezgodi je učestvovalo službeno vozilo marke „Mercedes“, prvo vozilo iz pratnje štićene ličnosti, kojim je u momentu nezgode upravljao policijski službenik M.K.

"U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika. Sva tri policijska službenika zadobila su telesne povrede i ukazana im je lekarska pomoć", dodaju oni.

Drugim vozilom, marke „BMW“, stranih registarskih oznaka, upravljao je V.S. (21) iz Ukrajine.

"Napominjemo da se štićena ličnost nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz eskorta", istakli su iz policije.

Autor: D.Bošković