MILOJKO SPAJIĆ NIJE BIO U UDARENOM VOZILU: Detalji nesreće sa automobilom iz pratnje premijera Crne Gore

Tri pripadnika policije angažovana u pratnji premijera Milojka Spajića teško su povređena u saobraćajnoj nesreći u mestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo–Kolašin.

Policajci su zadobili teške telesne povrede, ali nisu životno ugroženi, saznaju Novosti.

Premijer Milojko Spajić, štićena ličnost, nije se nalazio u automobilu sa povređenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta. Do nesreće je došlo oko 16.30 sati, prilikom sudara "mercedesa" iz eskorta Spajića i "BMV", stranih tablica, kojim je upravljao V.S. (21) iz Ukrajine.

- Sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo kada je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMV', krećući se regionalnim putem R-13 iz pravca Podgorice ka Kolašinu, na delu puta gde se nalazi puna uzdužna, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i prednjim delom vozila udario u službeno vozilo iz pratnje - eskorta štićene ličnosti, koje se kretalo iz pravca Kolašina ka Podgorici - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

U nezgodi je učestvovalo službeno vozilo "mercedes", prvo vozilo iz pratnje štićene ličnosti, kojim je u momentu nezgode upravljao policijski službenik M.K.

-U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika, kažu iz policije i ističu "da su sva tri policijska službenika zadobila telesne povrede i ukazana im je lekarska pomoć".



Drugim vozilom, marke „BMV“, stranih registarskih oznaka, upravljao je V.S. (21) iz Ukrajine.

- Napominjemo da se štićena ličnost nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz eskorta. Nakon okončanja uviđaja i preduzimanja svih zakonom propisanih mera i radnji, Uprava policije će blagovremeno obavestiti javnost o okolnostima ovog događaja, saopštila je policija.

Nakon udesa stvorene su kilometarske kolone vozila.

Uviđaj je tužiteljka iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu Maja Šćepanović.

Autor: D.Bošković