BOSANAC (45) UHAPŠEN SA 5 MILIONA DINARA! 'Pao' kada je iz Srbije hteo da pređe u BiH - sumnja se da su pare iz kriminalnih aktivnosti: Imao i lažni pasoš

Foto: Tanjug/SRNA/Dragan Đukić

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. V. R. (1980), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pranje novca i falsifikovanje isprave.

Sumnja se da je on, 17. februara ove godine, na Graničnom prelazu Sremska Rača, izbegavajući mere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu novac u protivdinarskoj vrednosti od oko 5.000.000 dinara koji, kako se sumnja, potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković

