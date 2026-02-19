AKTUELNO

Region

DOŠLO DO PREVRTANJA VOZILA, POSLEDICE BILE KOBNE! Teška nesreća na magistralnom putu kod Cetinja: Jedna osoba stradala! Duge kolone u oba pravca

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Prema najnovijim informacijama, jedna osoba je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica – Cetinje.

Kako je potvrđeno iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije, a prenose Vijesti, nesreća se dogodila oko 20.10 časova, u blizini mesta iznad Farmaka.

U sudaru je došlo do prevrtanja jednog vozila, a posledice su bile kobne. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunom prekidu, dok su iz oba pravca formirane duge kolone vozila.

Autor: Jovana Nerić

#Cetinje

#Podgorica

#Saobraćajna nesreća

#stradali

POVEZANE VESTI

Region

TEŠKA NESREĆA KOD ZENICE: Jedna osoba poginula, automobil se prevrnuo na krov

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! Detalji stravične nesreće kod Barajeva: Jedna osoba stradala (FOTO)

Region

Saobraćajna nesreća u Igalu: Jedna osoba poginula

Region

AUTOBUS U PUNOJ BRZINI UDARIO U ZID Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povređeno

Hronika

DETALJI TRAGEDIJE KOD UŽICA U sudaru fiata i audia poginula jedna osoba

Region

Automobil sleteo sa puta, ima poginulih: Teška nesreća kod Karlovca, saobraćaj otežan