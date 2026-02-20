VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIKŠIĆU I GRAHOVU: Uhapšen osumnjičeni za pomaganje u pokušaju ubistva

Nikšićka policija uhapsila je N.A. (43), bliskog operativno interesantnim licima, koji je osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Haošenje se dogodilo prilikom pretresa na teritoriji Nikšića i Grahova, a kontrolisana su lica iz organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezana, kao i lica povezana sa zloupotrebom opojnih droga.

„Pretresi su realizovani na 11 lokacija na teritoriji Nikšića i Grahova, sa fokusom na kontrolu lica bliskih jednom međunarodno traženom licu, članu organizovane kriminalne grupe, pri čemu je lišeno slobode jedno lice zbog sumnje da je izvršilo krivično delo ubistvo u pokušaju, dok je tokom sprovedenih aktivnosti oduzeto pet komada oružja, oko 15 kg eksploziva, jedno teretno motorno vozilo, oko 100 komada pirotehničkih sredstava, elektrošoker, mobilni uređaji i računar“, saopšteno je iz Uprave policije.

Tom prilikom uhapšen je N.A. (43), bliskog operativno interesantnim licima, koje se sumnjiči da je 10. decembra 2025. godine, u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, počinilo krivično delo teško ubistvo u pokušaju, izvršeno putem pomaganja, na štetu lica A.M. (član jedne OKG) i M.J. iz Nikšića.

„U koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, a nakon prikupljenih i obezbeđenih dokaza, osumnjičeni je, po nalogu postupajućeg tužioca, lišen slobode zbog osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Pretresom stana koji koristi M.S. u Grahovu pronađeno je i privremeno oduzeto oko 15 kg eksploziva, kao i vatreno oružje – dve lovačke puške.

„Takođe, u Grahovu su pretresom porodične kuće koju koristi P.O. pronađene i privremeno oduzete jedna lovačka i jedna vazdušna puška, kao i oko 100 komada pirotehničkih sredstava. Prilikom pretresa porodične kuće koju koristi lice Š.D. u mestu Nudo pronađena je i privremeno oduzeta manja količina marihuane, za koju je utvrđeno da pripada njegovom sinu G.D. koji je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, navodi se u saopštenju.

U mestu Laz izvršen je pretres porodične kuće koju koristi V.J., pri čemu su pronađeni i privremeno oduzeti vazdušna puška sa optičkim nišanom, elektrošoker, mobilni telefoni i računar.

„Od navedenog lica je, radi daljih provera, privremeno oduzeto i teretno motorno vozilo marke Evo“, kazali su iz policije.

