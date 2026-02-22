AKTUELNO

Tragičan epilog potrage: Ćazim nađen mrtav planini u Crnoj Gori

Izvor: RTCG, Foto: Pixabay.com ||

Na Hajli je pronađeno telo planinara Ćazima Fetahovića, koji je juče nestao tokom boravka na ovoj planini.

Telo je, kako se navodi, pronašao planinar Semir Kardović, koji je učestvovao u potrazi.

Kako je načelnik OB Rožaje Vladimir Delević saopštio za Portal RTCG, iskusni planinari iz Rožaja u saradnji sa kolegama sa Kosova, locirali su telo Fetahovića na lokalitetu Grope -Hajla.

"Obavešten je nadležni tužilac koji će izaći na lice mesta radi vršenja uviđaja", rekao je Delević.

Potraga za Fetahovićem pokrenuta je juče nakon što je prijavljen njegov nestanak.

