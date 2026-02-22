Tragičan epilog potrage: Ćazim nađen mrtav planini u Crnoj Gori

Na Hajli je pronađeno telo planinara Ćazima Fetahovića, koji je juče nestao tokom boravka na ovoj planini.

Telo je, kako se navodi, pronašao planinar Semir Kardović, koji je učestvovao u potrazi.

Kako je načelnik OB Rožaje Vladimir Delević saopštio za Portal RTCG, iskusni planinari iz Rožaja u saradnji sa kolegama sa Kosova, locirali su telo Fetahovića na lokalitetu Grope -Hajla.

"Obavešten je nadležni tužilac koji će izaći na lice mesta radi vršenja uviđaja", rekao je Delević.

Potraga za Fetahovićem pokrenuta je juče nakon što je prijavljen njegov nestanak.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/