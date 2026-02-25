Raskomadao ženu, pa delove tela bacio u septičku jamu: Podignuta optužnica protiv osumnjičenog

Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku podiglo je, nakon sprovedene istrage, optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog teškog ubistva supruge Maje. Zločin se dogodio prošle godine u Tenji, a optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku, piše DORH.

Optužnicom se 53-godišnjaka tereti da je u razdoblju od 2. avgusta do 2. septembra 2025. u Tenji, usled narušenih bračnih odnosa i s namerom da usmrti suprugu koju je prethodno zlostavljao, oštrim predmetom zadao više uboda po celom telu.

Žena je od zadobivjenih povreda preminula, a delovi njenog tela pronađeni su u dvorištu njihove porodične kuće. Državno tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu produživanje istražnog zatvora protiv okrivljenog.

Kao razlozi se navode opasnost od ponavljanja krivičnog dela i činjenica da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka. Tužilaštvo ističe da se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i koje je počinjeno u posebno teškim okolnostima.

