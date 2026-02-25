Muškarac ODVEO DEVOJČICU (10) U MRAK, a onda je usledila JEZIVA SCENA: Policija u Nikšiću zatekla užas

Uprava policije Crne Gore uhapsila je G.K. (56) iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično delo seksualno uznemiravanje na štetu maloletnog lica.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su 24. februara 2026. godine, u večernjim satima, kontrolisali putničko vozilo barskih registarskih oznaka koje je bilo parkirano na neosvetljenom parking prostoru - potvrđeno je za agenciju RINA u UP Crne Gore.

Tokom kontrole, na mestu vozača zatečen je osumnjičeni G.K, dok se na mestu suvozača nalazila devojčica starosti 10 godina.

- Nakon sprovedenih hitnih mera i radnji, kao i prikupljenih obaveštenja, policija je utvrdila osnov sumnje da je osumnjičeni iste večeri, u vozilu na pomenutoj lokaciji, maloletnicu neprimereno dodirivao po licu i kosi - dodaju oni.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, G.K. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Istraga je u toku.

Autor: Marija Radić