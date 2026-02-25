AKTUELNO

Region

Muškarac ODVEO DEVOJČICU (10) U MRAK, a onda je usledila JEZIVA SCENA: Policija u Nikšiću zatekla užas

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Uprava policije Crne Gore uhapsila je G.K. (56) iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično delo seksualno uznemiravanje na štetu maloletnog lica.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su 24. februara 2026. godine, u večernjim satima, kontrolisali putničko vozilo barskih registarskih oznaka koje je bilo parkirano na neosvetljenom parking prostoru - potvrđeno je za agenciju RINA u UP Crne Gore.

Tokom kontrole, na mestu vozača zatečen je osumnjičeni G.K, dok se na mestu suvozača nalazila devojčica starosti 10 godina.

- Nakon sprovedenih hitnih mera i radnji, kao i prikupljenih obaveštenja, policija je utvrdila osnov sumnje da je osumnjičeni iste večeri, u vozilu na pomenutoj lokaciji, maloletnicu neprimereno dodirivao po licu i kosi - dodaju oni.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, G.K. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Istraga je u toku.

pročitajte još

Krvava drama u kafiću u Vranjskoj Banji: Dvojica mladića izbodena nožem

Autor: Marija Radić

#MRAK

#Muškarac

#Nikšić

#Pedofil

#devojčica

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN PEDOFIL NA VOŽDOVCU! Presreo devojčicu (16) i tražio da ga zadovolji, uspela da se otrgne i pozove oca

Region

Horor u Podgorici: Muškarac silovao devojčicu

Hronika

Hapšenje u Boru: Muškarac PRIJAVIO KRAĐU KAMIONA SA 14 TONA BAKRA, A ONDA je usledio OBRT! Policija ostala u šoku

Hronika

UŽAS U BARAJEVU! Došao u kuću kod prijatelja, pa napastvovao dete!

Region

MANIJAK (69) NAPAO DEVOJČICU (11) U LIFTU: Osuđivan već pet puta! Horor u Podgorici

Hronika

Policija zatekla jezivu scenu u Zaječaru: Strac sekirom razlupa kuću rođenog brata, pa pretio celoj porodici!