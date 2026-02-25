DETETU (3) IZ ZAGREBA PRONAĐEN KOKAIN U URINU! Majka podmetnula ćerkin uzorak - usledio šok: Preti joj šest meseci iza rešetaka

Opštinsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici u Hrvatskoj podiglo optužnicu protiv 25-godišnje majke dvoje dece iz jednog zagrebačkog prigradskog naselja zbog grube povrede detetovih prava, zbog čega za nju traže šest meseci zatvora.

Njena porodica došla je na metu istražitelja nakon jednog rutinskog testa na drogu na radnom mestu 25-godišnjakinje. Test na drogu bio je pozitivan, ali svi su se šokirali kada su otkrili da to uopšte nije njen uzorak urina, već urin njene trogodišnje ćerke.

Ispostavilo se da je mlada majka prethodno kod kuće konzumirala kokain, pa je, iz straha da će test biti pozitivan, uzela urin svoje ćerke koji je podmetnula prilikom testiranja. Ali, istražitelji su ustanovili da je njena ćerka očito našla drogu koju je majka ostavila u stanu i došla u kontakt s njom, odnosno konzumirala je na neutvrđen način.

Nakon što se sve saznalo, majka 25-godišnjakinje sama je pozvala policiju i prijavila ćerku, navodi se u optužnici.

Optužena je pred istražiteljima rekla da joj je žao zbog svega i da ne zna kako je dete došlo u kontakt s drogom, jer inače to ne radi pred decom. Branila se i da je drogu nabavila jer je bila pod stresom od nasilnog supruga.

Tužikaštvo sada traži da se 25-godišnjakinji zbog povrede detetovih prava izrekne kazna od jedne godine i dva meseca zatvora, te da joj se ta kazna preinači u delomično uslovnu osudu, na način da okrivljenica u zatvoru provede šest meseci, a da se deo kazne od 8 meseci ne izvrši ako u roku od četiri godine ne počini novo kazneno delo. Ako sud prihvati predlog tužilaštva, okrivljena će morati da plati i 550 evra sudskih troškova.

Autor: D.Bošković