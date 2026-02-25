AKTUELNO

Kod devojčice (3) u organizmu pronađen KOKAIN: Ono što je majka uradila sve je šokiralo

Foto: Tanjug AP/Damir Krajac

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Gorici, Hrvatskoj, ovih dana podiglo je optužnicu protiv 25-godišnje majke dvoje dece iz jednog zagrebačkog prigradskog naselja zbog grubog kršenja prava deteta, za šta tužilaštvo traži kaznu zatvora.

Porodica je dospela u fokus istražitelja nakon rutinskog testa na drogu na radnom mestu 25-godišnjakinje. Test je bio pozitivan, ali je utvrđeno da uzorak urina nije bio njen, već urin njene trogodišnje ćerke, prenosi Jutarnji.

Istragom je utvrđeno da je majka prethodno u kući konzumirala kokain i da je, iz straha da će test biti pozitivan, podmetnula urin svoje ćerke prilikom testiranja. Međutim, naknadno je utvrđeno da je dete došlo u kontakt sa drogom koju je majka ostavila u stanu, odnosno da ju je konzumiralo na za sada neutvrđen način.

Kada je slučaj otkriven, majka optužene je sama pozvala policiju i prijavila svoju ćerku, navodi se u optužnici. Okrivljena je tokom ispitivanja izjavila da joj je žao zbog svega i da ne zna kako je dete došlo u kontakt sa drogom, jer to, kako tvrdi, nikada ne radi pred decom. Branila se i time da je drogu nabavila jer je bila pod stresom zbog nasilnog supruga.

Tužilaštvo predlaže da joj se izrekne kazna od jedne godine i dva meseca zatvora, koja bi bila delimično uslovna. To znači da bi šest meseci provela u zatvoru, dok se preostalih osam meseci ne bi izvršilo ukoliko u roku od četiri godine ne počini novo krivično delo. Ukoliko sud prihvati predlog tužilaštva, okrivljena će morati da plati i 550 evra sudskih troškova.

Pokušao da unese oružje i sekire u džamiju: Uhapšen muškarac u Mančesteru

