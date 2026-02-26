UŽAS U KOMŠILUKU! Svekrva drvenom letvom napala snaju pred maloletnom decom

U Beranama je, prema navodima tužilaštva, došlo do porodičnog nasilja u kojem je jedna žena osumnjičena da je drvenom letvom napala svoju snaju i nanela joj lake telesne povrede – i to u prisustvu maloletne dece.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama saopšteno je da je osumnjičenoj S. K. nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Prema informacijama iz tužilaštva, incident se dogodio 24. februara 2026. godine u ranim jutarnjim časovima, u beranskom naselju Rudeš.

Sumnja se da je osumnjičena došla do porodične kuće u kojoj živi oštećena S. B, te da je tom prilikom drvenom letvom udarala u ulazna vrata, koja je, kako se navodi, polomila. Nakon toga je, prema istim navodima, uputila uvredljive reči snaji, a zatim je letvom udarila u stopala, nanevši joj lake telesne povrede.

Posebno zabrinjava činjenica da se sve, kako je saopšteno, dogodilo u prisustvu maloletne dece. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje zbog opasnosti da bi mogla da ometa dalji tok postupka, posebno eventualnim uticajem na svedoke.

Dalji postupak vodi nadležno tužilaštvo, koje će nakon prikupljanja svih dokaza odlučiti o narednim koracima u ovom predmetu.

Autor: Jovana Nerić