Očuh polno zlostavljao devojčicu dok majka nije bila kod kuće: Užas u Splitu, stigla i presuda

Muškarac (40) u Splitu nepravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora zbog polnog zlostavljanja maloletne pastorke, piše Dalmatinski portal.
Optužnica je teretila 40-godišnjaka da je od početka septembra 2021. do kraja januara 2024. u četiri navrata polno zlostavljao devojčicu. Devojčica je 2021. imala tek osam godina. Očuh je iskoristio odsutnost majke, kao i odnos poverenja koji je dete imalo prema njemu.
Za svako teško krivično delo polnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta mlađeg od 15 godina kažnjen je s po šest godina zatvora. Osuđen je i na po godinu dana zatvora za dva krivična dela povrede detetovih prava jer je verbalno i fizički nasrtao na vanbračnu suprugu pred njenom decom.
Okrivljeni je na objavu presude doveden iz istražnog zatvora, koji mu je produžen s obzirom na to da je kažnjen strožom kaznom od pet godina zatvora. Tokom sudskog procesa negirao je sve optužbe.
