DRAMA U BRČKOM, GORI POZNATA FABRIKA NAMEŠTAJA! U požaru povređeno osam radnika!

Izvor: Srpska info, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Osam povređenih radnika sa teškim respiratornim komplikacijama do sada je dovezeno u Opštu bolnicu Brčko nakon požara u Fabrici nameštaja "Alizino" u naselju Bukvik, rekao je portparol Zdravstvenog centra Brčko Salih Ibrahimović.


Prema njegovim rečima, svi dovezeni su zbrinuti i priključeni na kiseonik i nalaze se van životne opasnosti, javlja Srpska info.

U popodnevnim časovima u Fabrici nameštaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći deo ovog pogona.

Na licu mesta, vatrogasci sa desetak vozila još se bore sa vatrenom stihijom.

Autor: D.Bošković

#Brčko

#Fabrika

#Požar

#radnici

