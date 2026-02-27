DRAMA U BRČKOM, GORI POZNATA FABRIKA NAMEŠTAJA! U požaru povređeno osam radnika!

Osam povređenih radnika sa teškim respiratornim komplikacijama do sada je dovezeno u Opštu bolnicu Brčko nakon požara u Fabrici nameštaja "Alizino" u naselju Bukvik, rekao je portparol Zdravstvenog centra Brčko Salih Ibrahimović.
Prema njegovim rečima, svi dovezeni su zbrinuti i priključeni na kiseonik i nalaze se van životne opasnosti, javlja Srpska info.
U popodnevnim časovima u Fabrici nameštaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći deo ovog pogona.
Na licu mesta, vatrogasci sa desetak vozila još se bore sa vatrenom stihijom.
Autor: D.Bošković