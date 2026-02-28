AKTUELNO

UHAPŠEN ACO ĐUKANOVIĆ: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće

Izvor: Novosti.rs

Lisice na ruke stavljene su mu nakon što je policija pretresom porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.


Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz više izvora.

Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.


Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć.

Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice.

Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim ciljevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.

“Vijesti” nezvanično saznaju da su u neke prostorije policajci ušli nasilno - obijanjem vrata.

Prethodno, pripadnici PJP pretresli su i deo obezbeđenja Đukanovićeve Prve banke, čija se poslovnica nalazi u pomenutoj zgradi.

Nakon završenog pretresa u Podgorici, inspektori su krenuli ka Nikšiću, gde je satima prije toga bila opkoljena kuća Đukanovića u naselju Rastoci.

Nezvanični podaci govore da su svjedoci na pretresu u Nikšiću bili Miodrag Daka Davidović i Miodrag Ivanović, a navodno je, nešto oko 21 sat, u kuću u Rastocima došla i Đukanovićeva sestra, advokatica Ana Đukanović.

Aco Đukanović je najveći akcionar Prve banke (oko 41,5 odsto). Banka je godinama bila u fokusu javnosti zbog državne pomoći 2008, kasnijih sumnji u način vraćanja tog novca, kao i zbog supervizorskih mera i poslovnih pokazatelja posljednjih godina.

Brat bivšeg višestrukog premijera i predsednika države Mila Đukanovića nedugo nakon izbora 2020. godine preselio se u Luksemburg, potom u Italiju. Prema saznanjima “Vijesti”, pre nekoliko dana je stigao u Crnu Goru.

