SAČMARICA, KARABIN, PIŠTOLJI Evo šta je sve pronađeno u kućama Aca Đukanovića: Na spisku i municija i panciri (FOTO)

Đukanović je uhapšen zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon što je u njegovim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira, saopštila je Uprava policije.

Kako se navodi u saopštenju, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara bezbednosti „Centar“ i „Zapad“, juče i tokom noći izvršili su pretrese više objekata i prostorija u Podgorici i Nikšiću, koje koristi Aco Đukanović (60) iz Podgorice.

Pretresi su obavljeni na osnovu naredbi mesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a prisustvovalo im je i više advokata.

Tokom pretresa u Podgorici izuzeta je određena dokumentacija, o čemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja.

- Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice - navodi se u saopštenju.

U nastavku aktivnosti na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mestu Rastoci, policija je pronašla veću količinu vatrenog oružja i municije.

Dug spisak oružja

Iz Uprave policije preciziraju da su pronađeni lovački karabin marke „Mauser“ sa optičkim nišanom u ilegalnom posedu, puška marke „Brno“ sa optičkim nišanom marke „Busnell“ u ilegalnom posedu, puška sačmarica nepoznate marke u ilegalnom posedu, pištolj nepoznate marke u ilegalnom posedu, lovački karabin marke „M-48“ u ilegalnom posedu, kao i pištolj marke „CZ 99 PARA“ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice.

Takođe je pronađeno preko 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke „Zeiss“.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu Aco Đukanović lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.

- Službenici Uprave policije, kako u ovom tako i u svim dosadašnjim predmetima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti neselektivno, profesionalno i zakonito, te nastavljaju beskompromisnu borbu protiv kriminala, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti i povjerenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti - saopšteno je iz Uprave policije.



Autor: Pink.rs