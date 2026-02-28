AKTUELNO

PALA VESNA MEDENICA: Bivša predsednica Vrhovnog suda UHAPŠENA u Kolašinu, odmah joj određen PRITVOR!

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, lišena je slobode večeras u Kolašinu, saznaju podgoričke "Vijesti".

Hapšenje je usledilo nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). Prema najnovijim saznanjima, Medenici je odmah određen pritvor.

Podsećamo, krajem januara ove godine, bivša predsednica Vrhovnog suda prvostepeno je osuđena na 10 godina zatvora, što je u sudnici Višeg suda u Podgorici saopštila sudija Vesna Kovačević.

Uskoro opširnije...

