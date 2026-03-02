'UŠAO JE U BELI AUTO, OD TOG DANA SE VIŠE NISMO ČULI NI VIDELI' Roditelji ubijenog Gošovića prvi put o smrti sina - za ubistvo se sudi škaljarcima

U Višem sudu u Podgorici danas su svedočili Marija i Boris Gošović iz Rakovice kod Beograda, majka i otacubijenog Vukašina Gošovića u selu Jelenak kod Danilovgrada.

Njihovim saslušanjem je nastavljeno suđenje optuženim Emilu Tuzoviću, Stefanu Đukiću Mandiću, Milanu Brajoviću, Goranu Milašinoviću, Stefanu Jankoviću, Ivanu Čarapiću i Milovanu Sekulovića, koji su tokom druge polovine 2019. godine, zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Osim za ovo krivično delo, optuženi su i za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića.

Marija Gošović danas je pred specijalnim većem, kojim predsedava sudija Simo Rašović, izjavila da je poslednji put sina Vukašina videla 15. septembra 2019. godine.

- Od toga dana se nismi ni čuli, a a ni videli. Ušao je u beli auto. Majka pokojnog Filipa Marjanovića, povezla je auto za Crnu Goru do određenog mesta. Zapravo, Gordana Marjanović mi je rekla da ih je odvezla do neke kafane pre ulaska u Crnu Goru. Ne mogu da se setim u koji grad. Posle nekoliko dana me pitala da li smo se čuli i da li treba da prijavimo nestanak. Sve ostalo je što sam saznala iz sredstava javnog informisanja - kazala je ona.

Na pitanje specijalnog tužioca Zorana Vučnića, koje je visine bio njen sin, odgvorila je:

- Vukašin je bio visok oko 190 centimetara i oko 90 kilograma, dok je Marjanović bio malo niži i nešto krupniji - kazala je Marija Gošović. Dodala je da se pridružuje krivičnom gonjenju i postavlja imovinsko pravni zahtev protiv okrivljenih.

Boris Gošović, otac pokojnog Vukašina, je kazao da nije znao zbog čega je njegov sin otišao za Crnu Goru.

- Rekao mi je da će doći za sedam dana. Više se nije javljao. Nismo znali šta se dogodilo sve dok nas nisu pozvali i rekli da su njih dvojica najvjerovatnije ubijeni u Crnoj Gori. Video sam da je imao dva mobilna telefona, malu i veliku 'nokiu', dok su mi u policiji rekli da je imao i Skaj aplikaciju. Gordana Marjanović je rekla da je njenog sina Filipa i mog sina Vukašina ostavila u Novom Pazaru, gde su ručali - izjavio je on.

Dodao je da se pridružuje krivičnom gonjenju i postavlja imovinsko pravni zahtev protiv okrivljenih.

U optužnici se navodi da je kriminalna organizacija za cilj imala vršenje krivičnih dela radi sticanja nezakonite moći. Na način što su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar sami ili preko drugih lica za pripadnike kriminalne organizacije vrbovali okrivljene, radi izvršenja ubistva i teškog ubistva.

Pa su tako okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić i pokojni Damir Hodžić imali zadatak da postupaju po naredbama pokojnih Mileta Radulovića i Alana Kožara kao organizatora, da zajedno sa pokojnim Alanom Kožarom i okrivljenim Milanom Brajovićem liše života pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, koje su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar odredili da iz bezobzirne osvete budu ubijeni i da od njih prethodno iznude sve informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije. Čime su okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Pokojni Mile Radulović i Alan Kožar kao organizatori, u drugoj polovini 2019. godine sačinili kriminalni plan da se iz bezobzirne osvete, na svirep način ubiju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, državljani Republike Srbije Filip Marjanović i Vukašin Gošović, za koje su organizatori raspolagali informacijama da su prethodno ubili pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

Nakon što su oštećeni prihvatili da 15. septembra 2019. godine dođu iz Republike Srbije i mimo graničnih prelaza uđu u Crnu Goru, angažovali su okrivljene Čarapića i Sekulovića koji su u kriminalnoj organizaciji oslovljavani nadimcima "Šljuka" i "Naočarko", da vozilom marke "pežo 207" koje je u tu svrhu obezbedio okrivljeni Emil Tuzović, sačekaju i prihvate oštećene Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića po njihovom ilegalnom ulasku u Crnu Goru, a zatim oštećene prevezu i predaju okrivljenom Emilu Tuzoviću, što su okrivljeni Ivan Čarapić i Milovan Sekulović prihvatili.

Stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljenom Emilu Tuzoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, a okrivljenom Goranu Milašinoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo pomaganjem. Prevezli su i predali okrivljenom Emilu Tuzoviću koji ih je čekao sa vozilom marke BMW X4 i koje mu je u tu svrhu ustupio okrivljeni Goran Milašinović i tom prilikom prebacili kofere oštećenih u vozilo marke BMW X4. Nakon čega je okrivljeni Emil Tuzović oštećene prevezao do Spuža gde su ih kod za sada neutvrđenog trgovinskog objekta sačekali okrivljeni Milan Brajović i Stefan Đukić Mandić kako bi im okrivljeni Brajović kao meštanin pokazao put do sela Jelenak, a zatim oštećene zajednički prevezli do kuće koju je u tom selu obezbedio okrivljeni Milan Brajović.

U optužnici piše da su od oštećenih Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića silom iznudili informacije da su kao neposredni izvršioci lišili života pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića, te pokušali da ubiju Stefana Jankovića zvanog „Krpa“ i „Fantom". Nakon čega su između 15. i 16. septembra 2019. godine, na svirep način i iz bezobzirne osvete, a okrivljeni Emil Tuzović i Stefan Dukić Mandić i iz koristoljublja ubili Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića i zadali više udaraca bejzbol palicama po glavi i telu.

Tuzović je upotrebom bajoneta od automatske puške AK 47 naneo više ubodnih rana po telu od čega su preminuli. Potom su zajednički sakrili posmrtne ostatke, na za sada nepoznatom mestu, i uklonili tragove i dokaze izvršenog krivičnog dela. O čemu je 16. 9. 2019. godine pokojni Damir Hodžić preko aplikacije za kriptovanu komunikaciju SKY ECC, obavestio organizatora kriminalne organizacije pokojnog Mileta Radulovića.

Čime su okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić i Milan Brajović kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo, a okrivljeni Goran Milašinović, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović krivično delo teško ubistvo pomaganjem.

Optuženi sumnja da je neko dopisivao i menjao podatke na Skaju

Okrivljeni Milan Brajović sudu je predao podnesak odnosno veštačenja kojim osporava verodostojnost Skaj prepiske, za koje SDT navodi kao dokaz.

- Poštovano veće. Pošto je ova optužnica sastavljena od šest zamolnica iz drugih predmeta, što znači šest CD-a, pa Vas molim da zatražite od SDT-a tih 6 CD-a i zamolnicu za ovaj predmet jer ista ne postoji. Ovi CD-ovi mi trebaju da mi forenzičar uporedi sa kopijama jer postoji osnovana sumnja da je neko manipulisao i falsifikovao dokazni materijal. Jer na osnovu Skaj ECC prepiski koje sam kupio i koji su na zahev advokata veštačili sudski veštaci iz Crne Gore, Srbije, Italije i Španije, kao i pojedini IT stručnjaci, sporna je autentičnost i verodostojnost. Dolazi se do zaključka da je neko ručno unosio i menjao podatke - rekao je Brajović u obraćanju sudu.

Inače, optuženi su označeni kao pripadnici škaljarskog klana.

Autor: S.M.