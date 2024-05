MAJKA DEČAKA UBICE IZBEGAVA DA GOVORI O ZLOČINU SVOG SINA - Ni danas se nije pojavila u sudnici, a OVO je opravdanje

Majka dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" ni danas se nije pojavila na ročištu održanom u Višem sudu u Beogradu gde su ispitani svedoci koji su u vreme kada se dogodio masakr 3. maja 2023. obavljali funkcije školskog psihologa i pedagoga, kao i učiteljica u penziji koja je predavala maloletnom ubici.

Majka Miljana Kecmanović, ponovo je pod izgovorom da joj je teško posle krivičnog postupka, odbila da se pojavi i svedoči u parničnom postupku.

- Parnica po tužbi porodice ubijene devojčice Adriane Dukić održana je pre dve nedelje gde je majka dečaka, takođe, trebalo da svedoči, ali se ni tamo nije pojavila pod istim izgovorom "da nije u stanju" - podseća izvor Kurira.

Njene reči koje je prenela advokatica Marina Ivelja su "da ona nije u stanju posle iznošenja odbrane u krivičnom postupku koji se vodi protiv nje i njenog supruga" gde je dala sraman odgovor.

- Njoj se na teret joj je stavljena nedozvoljeno držanje oružja i municije pošto je na jednoj čauri u učionici u kojoj je njen sin ubio i ranio vršnjake, kao i nastavnicu istorije koja je držala čas. Ona je negirala krivicu, ali je odbila da odgovri na konkretno pitanje otkud njen DNK na čauri. Rekla je: "Pustite mašti na volju" - podseća sagovornik Kurira.

Umesto nje, u parničnom postupku svedočili su školski psiholog i pedagog, kao i učiteljica koja je dečaku predavala od prvog do četvrtog razreda.

Pitanja su svedocima postavljali i roditelji ubijene dece, te je majka Angeline Aćimović pitala školskog psihologa Lidiju Maksić i pedagoga Jelenu Vujičić zašto ona ne zna da je njena ćerka imala navodni sukob sa drugaricom ukoliko su postojala saznanja o tome da je zbog toga želela da pređe u drugo odeljenje, ali je od toga odustala pošto su se pomirile.

- One su razgovarale sa mnom, ja sam im rekla da sačekaju da prođe raspust i da pokušaju to da reše i one su se pomirile, zato smo smatrali da nema potrebe da mešamo roditelje - rekla je Vujičić na šta je majka rekla da ona nema takva saznanja i da to nije bio razlog Angelininog zahteva.