Dete (6) preminulo od meningokokne sepse, više osoba pod nadzorom: Tragedija u BiH

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dete predškolskog uzrasta preminulo je usled meningokokne sepse! Potresan slučaj zabeležen je na području Visokog krajem februara, a trenutno se sprovode sve epidemiološke smernice i preporuke za osobe koje su bile u kontaktu, piše Klix.

Institut za zdravlje i bezbednost hrane potvrdio je da je 25. februara ove godine, na području Visokog zabeležen smrtni slučaj zbog prijavljenog slučaja meningokokne sepse kod deteta predškolskog uzrasta, uzrasta šest i po godina.

"Nadležne službe Doma zdravlja Visoko, odmah po prijemu informacije, sprovele su sveobuhvatna epidemiološka istraživanja. Svi identifikovani bliski kontakti u Visokom su blagovremeno uključeni u odgovarajuću antibiotsku profilaksu, u skladu sa važećim epidemiološkim smernicama i preporukama stručnjaka", saopštili su iz Instituta.

Dalje, rekli su da dete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živelo u naselju iz kojeg određeni broj dece pohađa jednu od osnovnih škola na području Visokog.

"Identifikovane su sve osobe koje su imale bilo kakav kontakt sa detetom i sprovedeni su svi potrebni pregledi. Do danas nisu prijavljeni novi sumnjivi ili potvrđeni slučajevi vezani za pomenuti događaj'', objasnili su.

U okviru mera, sprovedena je i dezinfekcija svih prostorija, ali i preventivno, škole u ​​blizini mesta stanovanja deteta, gde se, prema informacijama koje imaju, nastava održava onlajn zbog tehničkog kvara na sistemu grejanja.

"Osam maloletnika, trinaest drugih članova porodice i četrnaest zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu sa detetom i porodicom primili su zaštitnu terapiju. Kao preventivna mera, pojačan zdravstveni nadzor je u toku 21 dan, uz informacije školama i roditeljima o simptomima na koje treba obratiti pažnju i kako postupiti u slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema", dodaju iz Instituta za zdravlje i bezbednost hrane.

Na kraju, naglasili su da nadležne institucije kontinuirano i blagovremeno prate situaciju i preduzimaju adekvatne korake, te da je u ovom trenutku reč o preventivnoj i savetodavnoj akciji, usmerenoj na smanjenje zabrinutosti i pružanje tačnih informacija roditeljima i nastavnom osoblju.

ZBOG UBISTVA ŽENE U SENTI UHAPŠEN DEČAK: Maloletnik mučio i nasmrt izbo baku, pa joj oteo veću sumu dinara i evra i kupio telefon!

Autor: Marija Radić

