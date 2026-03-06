HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom

Ambasador Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.

Koren je u intervjuu za Hinu preporučio Hrvatskoj i evropskim zemljama da provere osoblje iranskih ambasada jer su, kako tvrdi, u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom „prikupljanja obaveštajnih podataka" i podrške terorizmu.

Tvrdi i da iranski režim ima i „ćelije spavača” širom zapada i navodi da je to izašlo na videlo i u SAD gde su pokušali da ubiju pripadnicu iranske opozicije.

- Iranski režim ima kapacitete za takvo delovanje, a ovde u Zagrebu znamo da ima i mnogo njegovih pobornika s druge strane granice – u Bosni i Hercegovini - upozorio je Koren.

Hrvatsku je pozvao da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom.

- Ne samo da povučete ambasadora, nego i zatvorite svoje ambasade i objavite da očekujete zatvaranje iranske ambasade u Zagrebu, rekao je.

Jedini način za zaustavljanje "ovog ludila" je, kaže, svrgavanje režima u Iranu.

Ambasador Izraela nije želeo da komentariše šefa hrvatske države Zorana Milanovića koji je kritikovao izraelsku vladu i zabranio vojnu saradnju hrvatskih i izraelskih oružanih snaga,

Milanovića, kaže, neće komentarisati jer ambasadori ne smeju da budu deo unutrašnje politike, naglašavajući pritom da poštuje sve hrvatske institucije.

Cilj SAD i Izraela u Iranu sada je uništiti iranske lansere, proizvodne linije raketa i nuklearni program, a prioritet su i lokacije kojima se koristi iranski režim.

To su prvenstveno lokacije Revolucionarne garde i Basidža, dobrovoljne paravojske koja guši otpor u Islamskoj republici. Koren ih naziva „najvećim ubicamaa” u Iranu.

Naveo je i da sukob Izraela i Irana nije započeo u subotu, pa ni prošle godine, nego nakon Islamske revolucije 1979. kad je ajatolah Homeini označio Izrael kao metu "koju treba uništiti", proglasivši ga „malim sotonom”, rekao je Koren i pojasnio da je "velika sotona" bila Amerika.

Iraelski diplomata je rekao da njegova zemlja ima „vrlo snažnu i efikasnu” obaveštajnu mrežu unutar Irana, pojačanu američkom tehnologijom poput velike mreže satelita, a jako puno obaveštajnih podataka o Islamskoj republici prikupile su i zalivske države iz iranskog susedstva.

- Mi nismo više jedini koji kažu da je reč o fanatičnom terorističkom režimu - rekao je izraelski ambasador o Iranu koji, kako navodi, „napada svoje susede, ubija svoje ljude, pa i preti Evropi”.

Autor: A.A.