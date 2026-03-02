AKTUELNO

NAPADNUTA NETANJAHUOVA KANCELARIJA?! Iran udara kao nikad pre, pokrenuta operacija od koje se SVE TRESE

Foto: Tanjug AP/Stefan Jeremiah

Iran je jutros navodno napao kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izveštava AzerNews, pozivajući se na Odeljenje za odnose s javnošću Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mediji: Iran napao Netanjahuovu kancelariju

Pored toga, Iran je navodno ciljao lokaciju gde se nalazio komandant izraelskog vazduhoplovstva.

Netanjahu se nije oglašavao, a očekuje se da će dodatni detalji o operaciji biti objavljeni kasnije.

IRCG: Izveden napad na kampus izraelske vlade

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u desetom talasu izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, na bezbednosne i vojne centre u Haifi, i na Istočni Jerusalim.

U saopštenju koje prenosi agencija Tasnim navodi se da su u desetom talasu napada u okviru operacije "Iskreno obećanje 4" korišćene balističke rakete "ajber".

- Deseti talas operacije otvorio je ogromna vatrena vrata ka okupiranim teritorijama manevrom raketa hajber. Ciljani napadi na kampus izraelske vlade u Tel Avivu, napadi na vojne i bezbednosne centre u Haifi i napadi na Istočni Jerusalim bili su neki od ciljeva desetog talasa. Ranije smo upozoravali na proširenje plana napada na baze i okupirane teritorije agresorskih neprijatelja i objavili da sirene u Izraelu nikada neće prestati - navodi se u saopštenju IRGC.

Mesto iranskog napada na Beit Šemeš, Izrael, 1. marta

U saopštenju IRGC savetuje stanovnicima Izraela "da se drže podalje od vojnih baza, bezbednosnih i vladinih centara i da odmah napuste okupirane teritorije". Istočni Jerusalim je pretežno arapsko područje, koje Palestinci smatraju prestonicom buduće države.

Autor: D.Bošković

