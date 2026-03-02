NAPADNUTA NETANJAHUOVA KANCELARIJA?! Iran udara kao nikad pre, pokrenuta operacija od koje se SVE TRESE

Iran je jutros navodno napao kancelariju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izveštava AzerNews, pozivajući se na Odeljenje za odnose s javnošću Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mediji: Iran napao Netanjahuovu kancelariju

Pored toga, Iran je navodno ciljao lokaciju gde se nalazio komandant izraelskog vazduhoplovstva.

Netanjahu se nije oglašavao, a očekuje se da će dodatni detalji o operaciji biti objavljeni kasnije.

IRCG: Izveden napad na kampus izraelske vlade

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u desetom talasu izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, na bezbednosne i vojne centre u Haifi, i na Istočni Jerusalim.

U saopštenju koje prenosi agencija Tasnim navodi se da su u desetom talasu napada u okviru operacije "Iskreno obećanje 4" korišćene balističke rakete "ajber".

- Deseti talas operacije otvorio je ogromna vatrena vrata ka okupiranim teritorijama manevrom raketa hajber. Ciljani napadi na kampus izraelske vlade u Tel Avivu, napadi na vojne i bezbednosne centre u Haifi i napadi na Istočni Jerusalim bili su neki od ciljeva desetog talasa. Ranije smo upozoravali na proširenje plana napada na baze i okupirane teritorije agresorskih neprijatelja i objavili da sirene u Izraelu nikada neće prestati - navodi se u saopštenju IRGC.

Mesto iranskog napada na Beit Šemeš, Izrael, 1. marta

U saopštenju IRGC savetuje stanovnicima Izraela "da se drže podalje od vojnih baza, bezbednosnih i vladinih centara i da odmah napuste okupirane teritorije". Istočni Jerusalim je pretežno arapsko područje, koje Palestinci smatraju prestonicom buduće države.

Autor: D.Bošković