Stevandić: Imamo odgovore za čuvanje ustavnog statusa Republike Srpske

Ujedinjena Srpska ima odgovore na sva aktuelna pitanja, kao i najbolje odgovore za čuvanje nacionalnog i ustavnog statusa Republike Srpske, izjavio je danas predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

"Smatramo da ne treba da bežimo od problema, ne treba da dozvolimo da naše probleme koristi neko drugi, nego sami treba da ih rešavamo i da pokažemo da smo samoodrživi, da znamo da budemo korektivni faktor ako nešto ne valja, a ne dajemo municiju opoziciji da od toga pravi sliku podeljenog društva", rekao je Stevandić novinarima u Trebinju pre tribine "Republika Srpska - problemi i perpsektive", prenosi Srna.

On je podsetio da je Glavni odbor stranke danas usvojio strategiju "Pametna Srpska 2027-2030", i da će večeras na tribini biti promovisana politika iz te agende, koja između ostalog, podrazumeva i povećavanje broja stanovnika i glasača Republike Srpske za 380.000.

"Idemo u korak sa dešavanjima u svetu, imamo odgovore na sva aktuelna pitanja, kao i najbolje odgovore za čuvanje nacionalnog i ustavnog statusa Srpske", rekao je Stevandić.

Potpredsednik Ujedinjene Srpske Milan Petković rekao je novinarima da će na današnjoj tribini govoriti sa građanima Trebinja i Hercegovine o svim problemima koji ih muče.

"Hoćemo da vidimo na koji način možemo kroz svoje političko delovanje i kroz institucije da pomognemo građanima i Republici Srpskoj, da očuvamo institucije Republike Srpske i da unapredimo životni standard", rekao je Petković.

On je dodao da Ujedinjena Srpska ima najveći uticaj kroz parlamentarno delovanje, odnosno kroz predlaganje inicijativa i zakonskih rešenja.

Autor: Pink.rs