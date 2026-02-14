Stevandić: Vučić je digao vojsku Srbije, zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze

Oglasio se predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Kako je naveo, važnost jačanja vojske u današnjem vremenu ne može biti precenjena.
"Na Minhenskoj bezbedonosnoj konferenciji se pokazalo da su zemlje koje su ojačale vojsku i politički suverenizam više uvažene. Predsednik Srbije je, što javno,što ispod radara digao vojsku Srbije i zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze iz zavisti i pakosti - objavio je Nenad Stevandić na društvenoj mreži X.
На Минхенској безбједоносној конференцији се показало да су земље које су ојачале војску и политички суверенизам више уважене.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 14. фебруар 2026.
Предсједник Србије је, што јавно,што испод радара дигао војску Србије и зато је велика мета србомрзаца који склапају војне савезе из зависти и пакости.
Autor: A.A.