Stevandić: Vučić je digao vojsku Srbije, zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze

Oglasio se predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Kako je naveo, važnost jačanja vojske u današnjem vremenu ne može biti precenjena.

"Na Minhenskoj bezbedonosnoj konferenciji se pokazalo da su zemlje koje su ojačale vojsku i politički suverenizam više uvažene. Predsednik Srbije je, što javno,što ispod radara digao vojsku Srbije i zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze iz zavisti i pakosti - objavio je Nenad Stevandić na društvenoj mreži X.

