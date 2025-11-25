AKTUELNO

Stevandić: Sarajevo safari je spin lansiran smišljeno u cilju destabilizacije Srbije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, oglasio se na pltaformi Iks povodom konstantnih napada na Srbiju.

- Sarajevo safari je spin lansiran smišljeno i istovremeno na mnogim medijima u cilju destabilizacije Srbije. Nema dokaza,imena civila,vojnika,jedinica ,ali je zato organizovan pravi medijski (a možda i neki drugi) safari na Aleksandra Vučića prljavo i podmuklo po stereotipu iz 90-tih!

