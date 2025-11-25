Stevandić: Sarajevo safari je spin lansiran smišljeno u cilju destabilizacije Srbije (FOTO)

Predsednik skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, oglasio se na pltaformi Iks povodom konstantnih napada na Srbiju.

- Sarajevo safari je spin lansiran smišljeno i istovremeno na mnogim medijima u cilju destabilizacije Srbije. Nema dokaza,imena civila,vojnika,jedinica ,ali je zato organizovan pravi medijski (a možda i neki drugi) safari na Aleksandra Vučića prljavo i podmuklo po stereotipu iz 90-tih!

Сарајево сафари је спин лансиран смишљено и истовремено на многим медијима у циљу дестабилизације Србије. Нема доказа,имена

цивила,војника,јединица

,али је зато организован прави медијски(а можда и неки други)сафари на Александра Вучића прљаво и подмукло по стереотипу из 90-тих! pic.twitter.com/nyuAVzZAIw — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 25. новембар 2025.

Autor: Pink.rs