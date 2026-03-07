UŽAS NA KRKU: Pronađeno telo muškarca u zapaljenoj kući

Krčka policija pronašla je telo 74-godišnjaka u izgoreloj kući u subotu oko 15.20 sati, kada su primili dojavu pripadnika JVP Krk.

Telo pokojnika prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, saopštila je primorsko-goranska policija, javlja portal 24sata.hr.

"Iz kuće nije izlazio dim, ali smo dobili dojavu da se čini da je unutra vatra. Stigli smo do kuće i unutra je stvarno bio požar, koji se, do našeg dolaska već i sam ugasio. Nasilno smo otvorili vrata i pretragom prostorija zatekli telo starijeg muškarca", potvrdio je komandit JVP Krk Goran Grubišić.

Uviđaj je u toku, a njime će utvrditi tačan uzrok požara, ukupnu materijalnu štetu te sve okolnosti ovog događaja.

Autor: Marija Radić