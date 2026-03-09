Majka i očuh seksualno zlostavljali dete, rođak sve prijavio: Užas u Nikšiću

Nikšićka policija uhapsila je M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična dela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje deteta, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Ona je, kako se navodi, uhapšena zbog prijave koja je podneta 6. juna 2025. godine.

"U odnosu na prijavu koja je podneta dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Nikšić 6. juna 2025. godine policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, lišili slobode dva lica - M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična dela

nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje deteta, kao i V.J. (31) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje", ističe se u saopštenju UP.

Iz UP dodaju da je, kao što su već izvestili javnost, nikšićkoj policiji prijavljeno od strane srodnika maloletnog lica da ga seksualno zlostavljaju majka M.O. i njen emotivni partner V.J.



Dete je, kako se dodaje, adekvatno zbrinuto, a u odnosu na pomenutu prijavu policijski službenici su sproveli niz službenih mera i radnji u cilju rasvetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja.

"Preduzimajući ove aktivnosti ustanovljeno je da su ova lica napustila Crnu Goru, te su za njma raspisane poternice. Oni su 6. marta 2026. godine pokušali ući u Crnu Goru kada su, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišeni slobode. Naime, sa celokupnim je događajem upoznat postupajući državni tužilac iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji se izjasnio da nije nadležan za dalje postupanje i da se o navedenom obavesti Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću", navodi se.

Iz UP su kazali da su u daljoj kordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću imenovani uhapšeni i uz krivičnu prijavu sprovedeni ovom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

