OTAC NENAD (51) UBIO SINA LJUBIŠU (28)? Detalji stravičnog zločina kod Laktaša: Pored tela oca i sina u garaži pronađene 3 čaure

Tri čaure su pronađene na mestu tragedije u garaži u Šušnjarima, gde su juče pronađeni mrtvi Nenad (51) i njegov sin Ljubiša (28) Račić.

Pored tela koja su pronađena u garaži porodične kuće u Laktašima, pronađen je i pištolj, a kako je objasnio izvor blizak istrazi, najverovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu.

Izvor je objasnio da se pretpostavlja da je otac usmrtio sina, pa sebe, ali to se još uvek ispituje.

- Izuzete su parafinske rukavice i tek nakon veštačenja znaće se ko je zaista potegao oružje - rekao je izvor.

Majka bila na poslu tokom zločina

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku tragedije Nenadova supruga, a Ljubišina majka, bila je na poslu.

Motiv još nije poznat, a kako se nezvanično saznaje, između oca i sina je bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je svemu prethodila svađa. Policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti ovog slučaja.

Oglasilo se tužilaštvo

Iz banjalučkog Okružnog tužilaštva saopštili su da je pronalazak tela prijavljen Policijskoj stanici Laktaši 10. marta oko 12 časova.

- U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši pronađena su dva beživotna tela N. R. (51) i Lj. R. (28) iz Šušnjara. Na licu mesta pronađen je pištolj. Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka. Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tela radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - navedeno je u saopštenju.

Pojašnjava se da su tokom uviđaja izuzete parafinske rukavice za potrebe veštačenja na prisustvo barutnih čestica.

- Tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mera na utvrđivanju okolnosti događaja - rekli su u tužilaštvu ne navodeći detalje.

Meštani čuli buku

Meštani Šušnjara u ulici Babića reka, gde se desila tragedija, juče su pričali da su iz garaže porodice Račić pre tragedije čuli neku buku kao da nešto rade.

Istakli su da niko nije video šta se desilo niti se čuo pucanj iz njihove kuće.

- Navodno su nađeni u garaži i valjda su se poubijali. Kako smo čuli, samo njih dvojica su sami bili tu. Niko ne zna šta se desilo i ko je na koga pucao. Ovo je velika tragedija za sve nas - rekao je jedan meštanin za Glas Srpske.

Istakao je da on nije imao problema sa tom porodicom i nije čuo da su imali većih sukoba. Komšije porodice Račić ispričali su da je Nenad bio građevinski radnik, dok je Ljubiša radio u Sloveniji i povremeno dolazio kući.

Autor: S.M.