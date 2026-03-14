PAR SA BEBOM SLETEO U PROVALIJU: Horor na putu Nikšić - Plužine, ženi odstranjen bubreg

Izvor: Telegraf

Tri osobe zadobile su teže povrede u saobraćajnoj nezgodi kada je putničko vozilo BiH registarskih oznaka sletelo sa kolovoza u provaliju na magistralnom putu Nikšić - Plužine, u mjestu Brezna.

Do nezgode je došlo jutros oko 6 sati. U vozilu se nalazio bračni par sa bebom, preneo je RTCG.

Ženi je izvađen bubreg i u toku je operacija. Ima povrede i unutrašnje krvarenje. Njen suprug se nalazi na hirurgiji sa povredama grudi, ali je stabilno.


Beba je transportovana Klinički centar Crne Gore. Kako je kazao dr Zoran Mrkić iz Opšte bolnice Nikšić, on trenutno nema informacije o težini povreda.

Autor: D.Bošković

