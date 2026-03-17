Jeziva zarazna bolest se širi po Crnoj Gori, a sada je otkriveno i kako: Mrtve su ih nosili na deponiju

Nakon vesti da je u Crnoj Gori potvrđen ptičiji grip kod oko 10.000 koka nosilja, otkriveno je kako je došlo do širenja zaraze.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, sprovodeći intenzivne aktivnosti u borbi protiv krivičnih dela iz oblasti javnog zdravlja, odnosno zdravlja ljudi, podneli su krivične prijave protiv dva pravna i dva fizička lica zbog prenošenja zaraznih bolesti kod životinja.

Naime, krivične prijave su podnete protiv pravnog lica "B.C. d.o.o." iz Bijelog Polja i odgovornog lica u pravnom licu R. B., kao i protiv pravnog lica "F.B. d.o.o." iz Bijelog Polja i odgovornog lica u pravnom licu S. B., takođe iz tog grada, zbog sumnje da su počinili krivično delo prenošenja zaraznih bolesti kod životinja i biljaka.

"Sumnja se da su ova dela izvršena na način što su imenovana lica, tokom februara 2026. godine, svesno i suprotno propisima, prikrila postojanje zarazne bolesti kod životinja, bez prijavljivanja znakova bolesti na farmama koje poseduju Javnoj veterinarskoj službi, angažovanjem d.o.o. Komunalno "Lim", transportovalo je uginule koke nosilje (13.000 sa farme S.B. i oko 5.000 sa farme R.B.) na gradsku deponiju, što je dovelo do širenja zarazne bolesti H5N1 na druge manje farme i domaćinstva, pričinjena je materijalna šteta čiji ukupan iznos prelazi 25.000 evra", navodi se u saopštenju MUP-a.

Podsetimo, Milan Rogošić, koordinator za suzbijanje ptičijeg gripa pri Upravi za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ranije je saopštio da je kod svih uginulih koka nosilja sa dve komercijalne farme u Bijelom Polju, koje su samoinicijativno odbačene na deponiju u tom gradu, potvrđeno prisustvo ptičijeg gripa.

Rogošić je naveo da su registrovani i novi slučajevi u Plavu, ali za sada nema potvrđenih infekcija kod ljudi.

Autor: S.M.