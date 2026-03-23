Od ponoći poskupljuje gorivo u Crnoj Gori: Vlada drastično smanjila akcize kako bi amortizovala šok

Poskupljenje goriva u Crnoj Gori: Vlada smanjuje akcize na benzin i dizel kako bi zaštitila građane od tržišnih turbulencija.

Vlada Crne Gore formirala je danas nove cene naftnih derivata, prema kojima će od ponoći eurosuper 98 koštati 1,56 evra, eurosuper 95 1,52 evra, eurodizel 1,57 evra, a lož ulje 1,72 evra.

Cene goriva su od sutra više od pet do 30 centi, koliko je poskupelo lož ulje.

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore, na sednici održanoj 20. marta 2026. godine donela Odluku o privremenom umanjenju akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, sa ciljem zaštite građana od naglih poremećaja na tržištu i očuvanja stabilnosti cena energenata.

- Ova mera predstavlja pravovremeni odgovor na izražene turbulencije na međunarodnom tržištu nafte i ima za cilj ublažavanje pritiska na budžet građana i privrede - saopšteno je iz ovog resora.

U skladu sa donetom Odlukom akciza na dizel gorivo umanjuje se za 50 odsto, a akciza na benzine umanjuje se za 25 odsto.

- Mera se odnosi isključivo na goriva koja se koriste za pogon motornih vozila. Goriva namenjena za grejanje nisu obuhvaćena ovom odlukom, imajući u vidu da propisani korisnici već ostvaruju pravo na povrat akcize, i to u maksimalnom iznosu od 207 evra na 1.000 litara - saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore.

Istovremeno, Vlada je donela Uredbu o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cena određenih vrsta naftnih derivata, kojom je obračunski period skraćen sa 14 na 7 dana.

- Time se omogućava brže usklađivanje cena sa kretanjima na tržištu, a obračun će se ubuduće vršiti svakog ponedeljka. Vlada Crne Gore potvrđuje da vodi odgovornu i uravnoteženu politiku, štiteći standard građana, ali i obezbeđujući stabilno funkcionisanje tržišta - saopšteno je iz Vlade.

Autor: D.Bošković