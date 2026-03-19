Ograničeno točenje goriva u Sloveniji; Šta bi Šolakovi mediji pisali da je u Srbiji?

Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedeno je ograničenje za kupovinu goriva na 30 litara za automobile, odnosno 200 litara za kamione, objavio je danas N1 Slovenija, navodeći da kompanija Petrol nije uvela nikakve mere.

Ovo je preneo Šolakov tabloid "Danas", pozivajući se na podružnicu iz te zemlje, kao da je u pitanju nešto sasvim normalno.

A kada bi u Srbiji bilo ograničeno točenje goriva, spaljivali bi zemlju i možda još jednom pozivali na svrgavanje ili ubistvo Vučića, navode mediji.

Međutim, potez slovenačke države je nešto sa čime će se uskoro, nažalost, suočiti ceo svet.

Cene nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutros u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi BBC.

Nagli porast usledio je nakon izveštaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon pretnji iz Irana.