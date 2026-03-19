HOROR U HRVATSKOJ! MESAR (26) ZLOSTAVLJAO ČAK 31 MALOLETNICU: Dobio 12,5 godina zatvora i kaže da se pokajao, a evo kakve je gadosti radio

Zbog serije stravičnih krivičnih dela na štetu čak 31 maloletnice, od kojih je najmlađa imala samo 11 godina, 26-godišnji mesar iz centralne Hrvatske nepravosnažno je na Županijskom sudu osuđen na 12 i po godina zatvora.

Od ranije već nosi teret jedne presude od uslovna tri meseca zatvora, a ovoga puta Županijsko državno tužilaštvo stavlja mu na teret 35 krivičnih dela, od kojih je 11 seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta za pornografiju, tri iskorišćavanja dece za pornografiju, jedan pokušaj seksualne zloupotrebe deteta mlađeg od 15 godina, a tu su i upoznavanje dece s pornografijom, iskorišćevanje dece za pornografiju, mamljenje dece za zadovoljenje seksualnih potreba, kao i teška krivična dela seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja deteta i pretnje.

Ne sme na internet

Osim zatvorske kazne, sudsko veće mu je izreklo i zabranu približavanja svim žrtvama, ali i sigurnosnu meru zabrane pristupa internetu u trajanju koje je dve godine duže od izrečene kazne zatvora.

Suočen s dokazima na štetu niza maloletnica, kako saznaje Jutarnji, osumnjičeni je priznao krivicu i osnovanost optužbi. Ujedno se pokajao i iskazao žaljenje zbog počinjenih dela i izvinio se žrtvama zbog svega što su preživele.

- Nisam ponosan zbog toga što sam učinio. I sada me je zbog svega sramota - rekao je u svoju odbranu optuženi, dodajući da se tokom izdržavanja kazne namerava uključiti u psihosocijalni tretman.

Sve je počelo s društvenih mreža

A serija krivičnih dela krenula je na društvenim mrežama poput "Snepčeta" i "Fejsbuk mesindžera" 2018. godine, gde je optuženi stupio u kontakt s maloletnicama. Znao je njihov uzrast, ali im je svejedno slao brojne poruke s različitom seksualnim konotacijama, a ujedno ih je tražio da mu šalju svoje razgolićene fotografije i video snimke. Pritom je i on njima slao svoje gole slike, a neke od njih je zastrašivao i ucenjivao i na taj način prisiljavao na snimanje dečje pornografije. Jednoj je pretio i smrću bliskih osoba ako ga ne posluša. Nekima od devojčica uzrasta do 14 ili 15 godina predlagao je i seksualne susrete uživo, a s jednom se čak i našao na jednom školskom igralištu i pokušavao svašta, dok ga je prestravljeno dete odbijalo.

Ceo taj užas koji je osumnjičeni godinama činio kod nekih je žrtava izazvao posledice: neke su odbijale izlaziti iz svojih kuća, neke su odbijale i hranu, a pojedine su se zatvarale u sobe i odbijale druženje s prijateljima.

Olakšavajuće okolnosti

Veštak psihijatar je zaključio da mesar ima poremećaj ličnosti narcističkog karaktera i da uz to preterano upotrebljava alkohol. Što se, međutim, tiče njegovog seksualnog funkcionisanja, psihijatar je zaključio da se tu radi o hebefiliji, odnosno seksualnoj sklonosti prema deci ranopubertetske i pubertetske dobi, ali bez dovoljno kriterijuma da bi se mogla postaviti dijagnoza pedofilije. U vreme činjenja dela bio je uračunljiv, tako da je, prema sudskom veću Županijskog suda, postupao s jasnom namerom.

Kao olakšavajuće okolnosti sud mu je uzeo u obzir priznanje, mlađu životnu dob jer je deo kaznenih dela počinio kao 18-godišnjak, a tu su još vrednovani izraženo kajanje i žaljenje.

Autor: S.M.