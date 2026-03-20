ACO ĐUKANOVIĆ IZLAZI NA SLOBODU: Sud u Nikšiću prihvatio jemstvo od 5 miliona evra

Brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović biće pušten na slobodu, jer je Osnovni sud u Nikšiću odlučio da prihvati jemstvo, uz dve mere nadzora.

Advokat Slobodan Stašević kazao je da su mere nadzora zabrana napuštanja stana i oduzimanje putne isprave. Đukanović će iz pritvora biti pušten kada rešenje sudije bude pravosnažno.

Stašević je ocenio su da su određene mere neprimerene, s obzirom na jemstvo veće od pet miliona evra i u odnosu na krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je posle pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

- Na predlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva. Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju - saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

