AKTUELNO

Svet

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Apelacioni sud u Parizu usvojio je zahtev bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, da bude pušten na uslovnu slobodu.

Nikola Sarkozi će biti pušten već danas i stavljen pod sudski nadzor.

Podsetimo, Sarkozi je od suda zatražio da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka žalbu, samo nekoliko nedelja nakon što je počeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne za zaveru radi prikupljanja sredstava za predizbornu kampanju iz Libije.

U ranijem obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao je da će poštovati svaku odluku pravosuđa, ako bude pušten na slobodu.


"Ja sam Francuz. Volim svoju zemlju. Borim se da istina pobedi. Poštovaću sve obaveze koje su mi nametnute, kao što sam uvek činio", rekao je Sarkozi.

Govoreći o boravku u zatvoru, Sarkozi je rekao da je "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika", i da je "iscrpljujuće".

Bivši konzervativni predsednik proglašen je krivim za nedozvoljeno prikupljanje sredstava za kampanju na predsedničkim izborima 2007. godine, koje je dobio od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija. On je oslobođen svih ostalih optužbi, uključujući one za korupciju i primanje nezakonitog finansiranja kampanje.

Autor: S.M.

#Kazna

#Nikola Sarkozi

#Sud

#Zatvor

#sloboda

POVEZANE VESTI

Svet

Apelacioni sud danas razmatra zahtev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

Svet

SARKOZI ISPRAĆEN NA ROBIJU UZ MARSELJEZU: Ispratila ga supruga! Bivši predsednik Francuske počinje da služi petogodišnju kaznu zatvora u ćeliji od 9 k

Politika

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora? Nije se pošteno ni privikao, a već bi mogao na slobodu

Svet

OSUĐEN BIVŠI PREDSEDNIK FRANCUSKE! Kasacioni sud izrekao zatvorsku kaznu Nikoli Sarkoziju!

Fudbal

DA LI SE SPREMA ŠOK OBRT?! Dani Alves traži IZLAZAK IZ ZATVORA nakon što je osuđen zbog silovanja!

Hronika

Berčeku odbijena žalba za uslovni otpust: Legijin vojnik ne može na slobodu