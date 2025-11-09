AKTUELNO

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora? Nije se pošteno ni privikao, a već bi mogao na slobodu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Christophe Petit Tesson ||

Sud u Parizu odlučiće u ponedeljak da li će bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi biti pušten iz zatvora, svega 20 dana nakon što je otišao a odsluženje kazne.

Sarkozi je osuđen na pet godina zatvora nakon što je proglašen krivim za krivičnu zaveru u vezi sa finansiranjem svoje pobedničke kampanje za predsednika 2007. godine sredstvima iz Libije.

Sarkozi, star 70 godina, prvi je bivši predsednik moderne Francuske koji je osuđen na zatvorsku kaznu. Ranije je bio osuđen zbog optužbi za korupciju, ali mu je naloženo da nosi nanogicu umesto da izdržava zatvorsku kaznu.

Njegov pravni tim je uložio žalbu na presudu i takođe podneo zahtev za prevremeno puštanje. Proces po žalbi biće održan kasnije, moguće na proleće.

U ponedeljak će sud u Parizu razmatrati njegov zahtev za puštanje, a odluka se očekuje istog dana, prenosi NBC News.

Bivši predsednik, koji je bio na funkciji od 2007. do 2012. godine, izjavio je da je nevin i osporava i presudu i odluku o pritvoru dok se čeka žalba.

Foto: Tanjug AP/Thibault Camus

Sud u Parizu proglasio je Sarkozija krivim 25. septembra i naveo da zatvorska kazna stupa na snagu odmah. Međutim, čim je 21. oktobra pritvoren, njegov pravni tim je podneo zahtev za prevremeno puštanje.

Sud će u ponedeljak doneti odluku na osnovu člana 144 francuskog Krivičnog zakonika, koji predviđa da puštanje na slobodu treba da bude opšte pravilo dok se čeka žalba, dok pritvor ostaje izuzetak - na primer, za osobe koje se smatraju opasnim, koje bi mogle pobeći u drugu zemlju, ili da bi se zaštitili dokazi ili sprečio pritisak na svedoke.

"Obećali smo da se nećemo jesti međusobno": Petočlanoj porodici orke potopile brod, 38 dana plutali okeanom

Tokom saslušanja u ponedeljak, Sarkozi će dati garancije da će poštovati zahteve pravosuđa za puštanje na uslovnu slobodu.

Ako zahtev bude odobren, biće stavljen pod sudski nadzor i mogao bi biti pušten iz zatvora La Sante u Parizu u roku od nekoliko sati.

Autor: S.M.

