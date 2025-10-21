SARKOZI ISPRAĆEN NA ROBIJU UZ MARSELJEZU: Ispratila ga supruga! Bivši predsednik Francuske počinje da služi petogodišnju kaznu zatvora u ćeliji od 9 kvadrata

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi upravo je stigao u zatvor La Sante u Parizu, kako bi počeo da služi petogodišnju zatvorsku kaznu.

Sarkozi je rano jutros napustio svoj dom u pratnji supruge Karle Bruni i dece, dok su mu njegove okupljene pristalice aplaudirale, uzvikivale njegovo ime i pevale Marseljezu, prenosi portal "BFM" televizija. Nakon kraćeg susreta sa pristalicama, Sarkozi je ušao u automobil kojim je krenuo prema pariskom zatvoru Sante.

Kako javlja "BFM TV", sa njim u vozilu je bio Kristof Ingrejn, jedan od njegova dva advokata. Na putu ka zatvorskoj ćeliji, Sarkozi je rekao da će "nevin čovek biti zatvoren".

Deca Nikole Sarkozija, koja su ranije tog jutra posetila njegov dom i njegov brat takođe su se pojavili pred okupljenim pristalicama i pozdravili ih.

- Veoma sam ponosan na njega. Ponosan sam što imamo isto prezime. Ponosan sam što ide u zatvor uzdignute glave i potpuno sam uveren u njegovu nevinost - izjavio je brat bivšeg francuskog predsednika Gijom Sarkozi.

Nekadašnji savetnik Sarkozija Anri Gvaino prisustvovao je skupu podrške bivšem predsedniku ispred njegove kuće i izjavio za "BFM TV" da "oseća veliku tugu".

- Osećam i sramotu zbog svoje zemlje i tugu zbog toga što je pravda toliko daleko od ideala pravde. Odluka suda je nepravedna - rekao je Gvaino.

Poslednji put porodica Sarkozi je viđena u javnosti u nedelju u jednom pariskom hotelu, prilikom proslave 14 rođendana ćerke koju Sarkozi ima sa Karlom Bruni, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

U zatvoru zbog kriminalne zavere

Sarkozi (70), koji je uvek tvrdio da je nevin, u septembru je osuđen za kriminalnu zaveru zbog napora njegovih bliskih saradnika da nabave sredstva za njegovu predsedničku kandidaturu 2007. godine iz Libije, tokom vladavine pokojnog lidera te zemlje Gadafija.

Iako se žalio na presudu, odložen nalog za hapšenje primenjen je bez odlaganja, a žalbeni postupak će biti nastavljen.

Ovo je treći put da je Sarkozi osuđen po optužbama u vezi sa prevarom.

On je prvi bivši lider moderne Francuske i prvi bivši šef države zemlje Evropske unije koji je osuđen na zatvorsku kaznu.

U ćeliji od oko devet kvadrata

Ćelija u kojoj će bivši francuski lider služiti kaznu je velika oko devet kvadratnih metara.

U ćeliji će imati ploču za kuvanje, frižider, televizor, tuš, sto i krevet pričvršćene za pod, a wc šolja nema poklopac. Sarkozi je osuđen na pet godina zbog optužbi za korupciju i ilegalno finansiranje kampanje, i u utorak, 21. oktobra, trebalo da stigne u zatvor "Sante" u Parizu.

Kao bivši predsednik, biće smešten u samicu, što je privilegija rezervisana za retke zatvorenike. Zatvor je poznat po pretrpanosti, ali Sarkozi će imati pravo na šetnje, posete i telefonske pozive. Zatvor je inače prebukiran sa 192 odsto, a u mnogim skučenim ćelijama su kreveti na sprat.

Autor: S.M.