SARKOZI DOBIO POSEBAN TRETMAN U ZATVORU Evo šta je drugačije u odnosu na ostale zatvorenike

Bivši francuski predsednik Nikolas Sarkozi, koji se nalazi na izdržavanju petogodišnje kazne u pariskom zatvoru Sante, jedini je zatvorenik kome su dozvoljene četiri porodične posete nedeljno, iako su po zakonu dozvoljene tri posete.

Kako prenosi BFM tv pozivajući se na zatvorske izvore, Sarkozi ima poseban aranžman zbog svog statusa bivšeg predsednika.

Prema zakonu, optuženi, odnosno zatvorenik koji nije pravosnažno osuđen, kao što je slučaj sa Sarkozijem, ima pravo na tri posete nedeljno, a kako se navodi, prošle nedelje ga je supruga Karla Bruni posetila nekoliko puta, a svaki put ju je iz glavnog dvorišta do sobe za posete otpratio član uprave zatvora.

Navodi se i da ga dvojica advokata posećuju svaki dan, bez vremenskih ograničenja.

RTL prenosi da je zbog lične bezbednosti Sarkozi smešten u samicu i nema kontakt sa drugim zatvorenicima, kao i da jede što i ostali zatvorenici.

Sarkozi je osuđen 25. septembra na pet godina zatvora za omogućavanje svojim saradnicima da traže od tadašnjeg predsednika Libije Muamera Gadafija da finansira njegovu predsjedničku kampanju 2007. godine.

Sarkozi je uložio žalbu na presudu.

Autor: Jovana Nerić