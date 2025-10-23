'Osvetićemo Gadafija!' Sarkozi u zatvoru dobio jezive pretnje, robijaši rešili da ga kazne (VIDEO)

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi suočio se sa pretnjama osvetom unutar pariskog zatvora La Sante. Sarkozi u tom zatvoru izdržava kaznu od pet godina zatvora zbog kriminalne zavere u vezi sa finansiranjem svoje predsedničke kampanje 2007. godine novcem pokojnog libijskog lidera Moamera el Gadafija.

Na snimku koji je procurio na društvene mreže vidi se grupa zatvorenika koji viču pretnje u pravcu Sarkozijeve ćelije i pominju osvetu za Gadafijevu smrt.

- Osvetićemo Gadafija! Znamo sve, Sarko! Vrati milijarde dolara! Sam je u ćeliji. Upravo je stigao... neće mu biti lako - rekao je jedan od zatvorenika.

Pojačano obezbeđenje zbog pretnji

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loron Ninez potvrdio je da je Sarkoziju zbog pretnji pojačana zaštita unutar zatvora.

„Kao bivši predsednik republike, on ima pravo na stalnu zaštitu. Postoji realna pretnja po njegovu bezbednost, pa su dvojica policajaca iz njegovog obezbeđenja raspoređena u susedne ćelije“, izjavio je Ninez za radio „Evropa 1“.

A viral video shows a prisoner confronting Nicolas Sarkozy, saying, “We’ll avenge Gaddafi. Give back the billions.” The former French president, jailed for conspiracy, is accused of taking Libyan money before leading NATO’s 2011 war that killed Gaddafi. pic.twitter.com/KlAISnFVSX — comra (@comrawire) 22. октобар 2025.

Sarkozi kaznu izdržava u posebnom odeljenju za samicu, dok njegov pravni tim pokušava da dobije prevremeno puštanje na slobodu do okončanja žalbenog postupka.

Afera „Gadafijev novac“

Istraga protiv Sarkozija pokrenuta je još 2013. godine nakon tvrdnji Gadafijevog sina, Saifa al-Islama, da je njegov otac finansirao Sarkozijevu kampanju sa oko 50 miliona evra.

Podsetimo, Sarkozi je 2011. godine bio jedan od glavnih inicijatora NATO intervencije u Libiji, koja je dovela do svrgavanja i ubistva Moamera Gadafija i potonjeg kolapsa libijske države.

Sada, više od decenije kasnije, bivši predsednik suočava se sa posledicama iste afere koja je označila početak njegovog političkog pada.

Autor: Jovana Nerić