AKTUELNO

Svet

Apelacioni sud danas razmatra zahtev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Christophe Petit Tesson ||

Apelacioni sud u Parizu danas će razmatrati zahtev bivšeg francuskog predsednika te zemlje Nikole Sarkiozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, prenosi televizija BFM.

Sarkozi će biti saslušan putem video-obraćanja, a postoji mogućnost i da će ga zastupati njegovi advokati, koji su najavili da će na sudu obrazložiti da se sedam kriterijuma za njegovo zatvaranje može lako ispuniti ako on bude pušen na slobodu pod sudskim nadzorom.

Odluka apelacionog suda mogla bi biti doneta danas, a ako Sarkozi bude pušten na slobodu, mogao bi da napusti zatvor u roku od nekoliko sati, nakon što se završe administrativne formalnosti za njegovo puštanje na slobodu.

Bivši predsednik može biti pušten bez sudskog nadzora, pušten uz sudski nadzor ili stavljen u kućni pritvor sa elektronskom narukvicom, koja će mu biti postavljena u narednim danima.

Ako ostane u pritvoru, njegovi advokati mogu istog dana podneti novi zahtev za njegovo puštanje na slobodu.

Sarkozi, koji je već pravosnažno osuđen u slučaju prisluškivanja, saznaće 26. novembra da li će Kasacioni sud potvrditi ili poništiti njegovu žalbenu presudu u aferi nezakonitog finansiranja njegove neuspešne predsedničke kampanje 2012. godine.

#Apelacioni sud

#Francuska

#Nikola Sarkozi

#puštanje

#sloboda

#zahtev

POVEZANE VESTI

Svet

SARKOZI ISPRAĆEN NA ROBIJU UZ MARSELJEZU: Ispratila ga supruga! Bivši predsednik Francuske počinje da služi petogodišnju kaznu zatvora u ćeliji od 9 k

Svet

OSUĐEN BIVŠI PREDSEDNIK FRANCUSKE! Kasacioni sud izrekao zatvorsku kaznu Nikoli Sarkoziju!

Hronika

Članovi porodice ubijenih kod Mladenovca stigli u Apelacioni sud

Svet

'SLUČAJ JE IZUZETNO OZBILJAN' Sarkozi sledeće nedelje počinje da izdržava petogodišnju zatvorsku kaznu

Politika

Oglasio se sin Ratka Mladića: Hag još nije odgovorio na zahtev za prevremeno puštanje na slobodu, zdravstveno stanje mu je nepromenjeno loše

Svet

Masovnom ubici odbijen zahtev za puštanje na slobodu: I dalje tvrdi da je ono što je uradio bilo 'neophodno'