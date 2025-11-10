Apelacioni sud danas razmatra zahtev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

Apelacioni sud u Parizu danas će razmatrati zahtev bivšeg francuskog predsednika te zemlje Nikole Sarkiozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, prenosi televizija BFM.

Sarkozi će biti saslušan putem video-obraćanja, a postoji mogućnost i da će ga zastupati njegovi advokati, koji su najavili da će na sudu obrazložiti da se sedam kriterijuma za njegovo zatvaranje može lako ispuniti ako on bude pušen na slobodu pod sudskim nadzorom.

Odluka apelacionog suda mogla bi biti doneta danas, a ako Sarkozi bude pušten na slobodu, mogao bi da napusti zatvor u roku od nekoliko sati, nakon što se završe administrativne formalnosti za njegovo puštanje na slobodu.

Bivši predsednik može biti pušten bez sudskog nadzora, pušten uz sudski nadzor ili stavljen u kućni pritvor sa elektronskom narukvicom, koja će mu biti postavljena u narednim danima.

Ako ostane u pritvoru, njegovi advokati mogu istog dana podneti novi zahtev za njegovo puštanje na slobodu.

Sarkozi, koji je već pravosnažno osuđen u slučaju prisluškivanja, saznaće 26. novembra da li će Kasacioni sud potvrditi ili poništiti njegovu žalbenu presudu u aferi nezakonitog finansiranja njegove neuspešne predsedničke kampanje 2012. godine.