BRUTALNO PRETUKAO SUPRUGU POSLE SVAĐE: Teško porodično nasilje u Kumanovu - udarao je i nogama i rukama, slomio joj više rebara

Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu pokrenulo je postupak protiv 59-godišnjeg muškarca iz tog grada, osumnjičenog da je teško povredio svoju suprugu tokom porodičnog nasilja.

"Dana 20. marta, par se verbalno posvađao u porodičnoj kući, a osumnjičeni je fizički napao ženu, udarajući je pesnicama i nogama po celom telu, uzrokujući joj serijske prelome tri rebra.

Osumnjičen je za krivično delo - teška telesna povreda, a javni tužilac je podneo predlog sudiji prethodnog postupka Osnovnog suda u Kumanovu za određivanje mere pritvora radi obezbeđenja osumnjičenog tokom postupka", saopštilo je Javno tužilaštvo.

Autor: Jovana Nerić