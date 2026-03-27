Počela najrizičnija faza obnove čuvenog mosta na Tari: Radovi u punom jeku, projekat vredan skoro 7 miliona evra (VIDEO)

Izvor: Blic.rs

Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video snimak koji prikazuje tok rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih i turističkih simbola ove zemlje.

Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, u toku je montaža zaštitne i radne skele na mostu, što predstavlja jedan od tehnički najzahtjevnijih segmenata projekta.

- Do sada su završeni radovi na manjim lukovima, dok se fokus sada postepeno pomera na veliki centralni luk, koji predstavlja najzahtevniji deo konstrukcije. Istovremeno, završene su pristupne saobraćajnice - saopšteno je.

Projekat je vredan oko 6,7 miliona evra, a sredstva su obezbijeđena kroz donaciju Kine.

- Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari ima višestruki značaj - produžiće se vek trajanja ove istorijske građevine i unaprediti bezbednost saobraćaja - saopšteno je.

Podsećamo, rekonstrukcija ovog mosta počela je u julu 2025. a predviđeno je da radovi traju osam meseci. Rekonstrukciji ovog mosta se pristupa sa posebnom pažnjom, jer on predstavlja deo kulturno-istorijskog nasleđa Crne Gore, pa je važno da se sačuva njegova autentičnost. Most se nalazi iznad kanjona reke Tare na magistralnom putu Pljevlja - Žabljak.

Most na Đurđevića Tari u Crnoj Gori visok je oko 172 metra od nivoa reke. Ovaj monumentalni betonski lučni most, izgrađen između 1938. i 1940. godine, premošćuje reku Taru sa ukupnom dužinom od 365 metara i pet lukova.

