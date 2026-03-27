AKTUELNO

Region

VANREDNA SITUACIJA U SLOVENIJI: Orkanski vetar čupao stabla i krovove, više od 500.000 ljudi pod crvenim upozorenjem! Sneg ne prestaje, zemlja paralisana

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/FOTO STA/ BOŠTJAN PODLOGAR ||

U Sloveniji je vanredna situacija nakon stravičnog nevremena koje je pogodilo zemlju.

Olujno vreme s jakim vetrovima, a ponegde i snegom, drugi dan zaredom izaziva velike probleme u Sloveniji. Jak vetar je, obarajući stabla i oštećujući krovove, najviše štete dosad izazvao u Gorenjskoj.

Oko 5.000 potrošača je bez električne energije, saopštili su iz Elektro Maribora. Za sever zemlje je do večeras izdato crveno, a za južni deo narandžasto vremensko upozorenje. Zbog toga otklanjanje kvarova protiče sporije, prenosi agencija STA.

Slovenačka agencija za meteorologiju i vode (Arso) očekuje smirivanje jakog vetra večeras i tokom noći.


- Mogli bismo reći da će noć doneti neko olakšanje, ali udari vetra i dalje mogu biti jaki - rekao je meteorolog Branko Gregorčič iz Arso na konferenciji za novinare.


Uprava civilne zaštite i spašavanja Republike Slovenije od četvrtka je zabeležila više od 800 intervencija u kojima je učestvovalo oko 270 vatrogasnih brigada i drugih jedinica, a broj poziva u pomoć premašio je 3.000, što je otprilike šest do sedam puta više od uobičajenog broja poziva u 24 sata, rekao je Leon Behin, šef uprave.


Vetar je otkrio krovove na oko 300 stambenih i više od 10 industrijskih objekata, dok su škole i vrtići u Gorenjskom i u Zgornjem Posočju zatvoreni. Nije bilo žrtava.


Merne stanice Arsa zabeležile su udare vetra od 100 do 150 kilometara na čas u planinskim predelima, a u nižim od 80 do 100 kilometara na sat. Jak vetar ometa i avio-saobraćaj pa su mnogi letovi preusmereni ili otkazani.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Društvo

Proglašena vanredna situacija: Nevreme napravilo potpuni haos u ovom delu Srbije

Društvo

Nevreme napravilo katastrofu u Arilju! Potopljena domaćinstva, pogledajte HAOS dan posle oluje - vanredna situacija u 6 sela

Društvo

Ukinuta vanredna situacija u opštini Krupanj: Sneg i ledena kiša naneli veliku štetu

Hronika

Požar u Zemunu nakon nevremena: Dim se nadvio nad ovim delom grada, vatrogasci na terenu

Svet

Pogledajte kako izgleda Halkidiki dan posle katastrofe: Na Rodosu i Limnosu vanredna situacija, troje mrtvih (FOTO+VIDEO)

Društvo

'NIKAO NE ODBIJAJTE EVAKUACIJU' Dramatično upozorenje od ljudi iz MUP-a: Vanredna situacija u 7 opština i gradova, evo šta to tačno znači