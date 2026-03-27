VANREDNA SITUACIJA U SLOVENIJI: Orkanski vetar čupao stabla i krovove, više od 500.000 ljudi pod crvenim upozorenjem! Sneg ne prestaje, zemlja paralisana

U Sloveniji je vanredna situacija nakon stravičnog nevremena koje je pogodilo zemlju.

Olujno vreme s jakim vetrovima, a ponegde i snegom, drugi dan zaredom izaziva velike probleme u Sloveniji. Jak vetar je, obarajući stabla i oštećujući krovove, najviše štete dosad izazvao u Gorenjskoj.

Oko 5.000 potrošača je bez električne energije, saopštili su iz Elektro Maribora. Za sever zemlje je do večeras izdato crveno, a za južni deo narandžasto vremensko upozorenje. Zbog toga otklanjanje kvarova protiče sporije, prenosi agencija STA.

Slovenačka agencija za meteorologiju i vode (Arso) očekuje smirivanje jakog vetra večeras i tokom noći.



- Mogli bismo reći da će noć doneti neko olakšanje, ali udari vetra i dalje mogu biti jaki - rekao je meteorolog Branko Gregorčič iz Arso na konferenciji za novinare.



Uprava civilne zaštite i spašavanja Republike Slovenije od četvrtka je zabeležila više od 800 intervencija u kojima je učestvovalo oko 270 vatrogasnih brigada i drugih jedinica, a broj poziva u pomoć premašio je 3.000, što je otprilike šest do sedam puta više od uobičajenog broja poziva u 24 sata, rekao je Leon Behin, šef uprave.



Vetar je otkrio krovove na oko 300 stambenih i više od 10 industrijskih objekata, dok su škole i vrtići u Gorenjskom i u Zgornjem Posočju zatvoreni. Nije bilo žrtava.



Merne stanice Arsa zabeležile su udare vetra od 100 do 150 kilometara na čas u planinskim predelima, a u nižim od 80 do 100 kilometara na sat. Jak vetar ometa i avio-saobraćaj pa su mnogi letovi preusmereni ili otkazani.

Autor: S.M.