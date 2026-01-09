'NIKAO NE ODBIJAJTE EVAKUACIJU' Dramatično upozorenje od ljudi iz MUP-a: Vanredna situacija u 7 opština i gradova, evo šta to tačno znači

Obilne padavine, ledena kiša i vlažan sneg danima stvaraju ozbiljne probleme širom Srbije. Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, Valjevu, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog okruga. Šta podrazumeva vanredna situacija i kako treba da se ponašamo.

Dodatna opasnost je i povećan rizik od poplava, a meteorolozi upozoravaju na ledenu kišu. Iz Sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne odbijaju evakuaciju kada spasilačke ekipe dođu do njih.

Zbog obilnih padavina i rasta vodostaja Lima proglašena je vanredna situacija u delu Prijepolja, kao i u Malom Zvorniku zbog porasta vodostaja Drine, dok su snežne padavine širom Srbije izazvale nestanak struje, probleme u saobraćaju i uvođenje vanrednih mera u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju i Valjevu.

Kad se uvodi vanredna situacija

Vanredne situacije su one situacije koje nastaju usled elementarnih nepogoda ili drugih faktora gde lokalna samouprava nije u mogućnosti da sopstvenim snagama sanira probleme, nego mora da pozove u pomoć širu zajednicu, Grad, Republiku. Vanredna situacija može da bude proglašena za deo ili celu opštinu ili za više opština.

Vanrednu situaciju u opštini proglašava nadležna lokalna samouprava, odnosno Skupština opštine (ili grada/gradske opštine), u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, na predlog predsednika opštine, načelnika Štaba za vanredne situacije ili nadležnog organa, u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda ili drugih opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, imovinu i životnu sredinu.

Šta znači vanredna situacija

Uvođenje vanredne situacije u opštini znači mobilizaciju svih resursa i službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci, vojska, civilna zaštita, Crveni krst) pod centralizovanom komandom štaba za vanredne situacije, radi bržeg i efikasnijeg upravljanja i otklanjanja opasnosti, a zasedanje štabova je ključni mehanizam za donošenje hitnih odluka i koordinaciju akcija.

Na zasedanjima se analizira situacija, donose se naredbe, nalozi i odluke o konkretnim merama. Definišu se zone rizika, naređuje evakuacija, upućuju se jedinice na teren, uspostavljaju se punktovi i centri za pomoć.

Štab za vanredne situacije je krizno telo koje čine predstavnici svih relevantnih službi i institucija. Štab preuzima koordinaciju svih snaga na terenu, donosi odluke o raspoređivanju ljudi i opreme. Cilj je da se reaguje brže, zaobiđu uobičajene birokratske procedure i efikasnije otkloni neposredna opasnost (poplave, požari, epidemije, zemljotresi).

"Nekoliko reka se izlilo"

Načelnik Operativnog sektora za vanredne situacije MUP-a, Milan Kocić, gostovao je danas na Televiziji K1, gde je govorio o posledicama obilnih padavina i snežnih smetnji koje su tokom noći pogodile pojedine delove Srbije. Kako je istakao, sneg je padao tokom cele noći, a najkritičnija situacija zabeležena je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

"Imali smo nekoliko izlivanja reka. Drina se izlila u jednom delu, a postojala je i opasnost da se Lim izlije na teritoriji opštine Prijepolje. Zbog toga su naši pripadnici morali da sprovedu nekoliko evakuacija lica koja su bila ugrožena", rekao je Kocić. On je dodao da su ovakve intervencije uobičajene za ovo doba godine i da je tokom prethodnog dana zabeleženo oko 40 intervencija širom ugroženih područja.

"Uglavnom je bilo oborenih stabala, nekoliko crpljenja vode iz građevinskih objekata, par evakuacija i asistencija ekipama Hitne pomoći. Najdramatičnija situacija u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu trenutno je vezana za elektro-snabdevanje, dok ostala dešavanja nisu toliko dramatična", objasnio je.

"Evakuacije tamo gde je bilo ozbiljnih problema"

Govoreći o evakuacijama, Kocić je naveo da su one sprovođene pre svega u područjima koja su imala ozbiljne probleme sa snabdevanjem električnom energijom, ali i u zonama ugroženim izlivanjem reka.

"Ukoliko se nalazite na području koje može biti pogođeno nekom nepogodom, kao što je bio slučaj sa izlivanjem Drine, poželjno je da se građani samostalno i preventivno udalje sa tih lokacija. Većina evakuacija odnosila se na vikendice koje se nalaze neposredno uz obalu Drine. Ljudi sami mogu mnogo toga da učine kako bi se zaštitili pre nego što dođe do situacije u kojoj je neophodna intervencija naših pripadnika", naglasio je Kocić.

"Ne odbijajte evakuaciju"

Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je za RTS da od 4. januara najveću količinu snežnih padavina beleže tamo gde su izdali upozorenje u koordinaciji sa RHMZ.

„To je teritorija Grada Beograda, zatim zapad, jugozapad Srbije, istočni deo Srbije. Uglavnom se radilo o uklanjanju stabala sa kolovoza, zatim crpljenju vode, što nije karakteristično za ovaj period, ali u Zaječarskom upravnom okrugu imali smo intervencije gde je kiša prelazila u vlažan sneg što je izazvalo probleme u podrumskim prostorijama - naveo je Milenković.

On je apelovao na građane da ne odbijaju evakuaciju kada do njih dođu spasilačke ekipe.

Autor: Iva Besarabić