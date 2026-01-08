AKTUELNO

NOVI SNEŽNI UDAR NA SRBIJU! Najnovije upozorenje Batuta i RHMZ: Sutra je najgori dan! Temperatura će ići i do -14 stepeni!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga.

Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vreme za vikend

Za dane vikenda i u ponedelјak (10.-12.01.) oblačno i hladno sa snegom, uz više padavina južnije od Save i Dunava gde se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača od oko 5cm u nižim predelima, do oko 20cm u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Foto: D.Bošković

Najnovije upozorenje RHMZ: Sutra do -14 stepeni i ledena kiša

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u petak, 9. januara na području Srbije veoma hladno u većem delu zemlje sa umerenim i jakim mrazem od -14 na severu do -10 na jugu i jugoistoku zemlje.

U Negotinskoj krajini očekuje se malo toplije sa najnižom temperaturom oko -4 stepeni.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Navodi se da se tokom dana očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

