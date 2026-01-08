SRBIJA U KANDŽAMA LEDENOG JANUARA, VANREDNO U VIŠE OPŠTINA! U Novom Sadu temperatura pada na -10, VEČERAS SE SVE MENJA (FOTO+VIDEO)

Dok je u pojedinim opštinama u Zapadnoj Srbiji proglašena vanredna situacija, u Vojvodini se u naredna dva dana očekuje suvo vreme, ali izuzetno hladno.

Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga.

Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

Obilne snežne padavine koje su zahvatile zapadnu Srbiju tokom noći i jutra su u pojedinim mestima napravile ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom, dok su sve raspoložive ekipe komunalnih i putarskih službi angažovane na terenu.

U Čačku je tokom noći palo više od 30 centimetara snega, a ekipe zimske službe JKP "Komunalac", "Moravac" i "Gradsko zelenilo" od sinoć su neprekidno na terenu, a direktor JKP "Gradsko zelenilo" Dejan Ćosić kaže da su komunalne službe započele drugi krug čišćenja saobraćajnica.

"Sneg koji konstantno pada otežava posao, pa je recimo put ka Ovčar Banji kroz selo Vidovu očišćen u toku noći ali je sneg toliko napado da je ekipa krenula ponovo da pročisti taj pravac. Trenutno je najzahtevnija situacija u selima Banjica, Viljuša, Brezovica, gde se takođe po drugi put čisti sneg u poslednja 24 časa", rekao je Ćosić.

U Dragačevu nekoliko sela bez struje

U Dragačevu je visina snežnog pokrivača oko 20 centimetara, a sneg neprestano pada od sinoć.

Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović kaže da su svi putevi trenutno prohodni, ali da problem predstavlja kvar na dalekovodu ka Dubcu, zbog čega su sela Glog, Kravarica, Gornji i Donji Dubac bez električne energije.

"Bez struje je oko 3.000 stanovnika. Ekipe "Elektrodistribucije" su na terenu i očekuje se normalizacija snabdevanja čim se steknu bezbedni uslovi za rad", rekao je Dolović.

Na teritoriji opštine Gornji Milanovac visina snega iznosi oko 25 centimetara, ali snežni pokrivač nije stvorio probleme u saobraćaju.

Predsednik te opštine Dejan Kovačević ističe da su glavni putevi prohodni.

"Intenzivno se čiste putevi drugog reda i seoske saobraćajnice, posebno u maljenskim i suvoborskim selima, gde je sneg padao tokom cele noći. Snabdevanje vodom i električnom energijom za sada je stabilno", rekao je Kovačević.

Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović kaže da sneg na prostoru Ivanjice nije izazvao veće probleme u saobraćaju kao ni u snabdevanje električnom energijom.

"Ekipe su neprestano na terenu, čisti se sneg neprekidno ali i pada bez prestanka. Nema neprohodnih puteva osim na deonici Odvraćenica-Preko Brdo gde dolazi do povremenih prekida. Snabdevanje električnom energijom je uredno i nema većih problema. Dešava se da pojedinačna domaćinstva ostanu bez struje ali to se rešava na licu mesta i nema većih problema kao početkom novembra", rekao je Mitrović.

Otežano do granice sa Crnom Gorom

Od Požege do granice sa Crnom Gorom situacija je pod kontrolom, ali sneg otežava saobraćaj u višim predelima.

Alen Mušanović iz "Puteva Užice" kaže da su nadležne službe na terenu i prate stanje na svim putnim pravcima.

U Priboju se sneg čisti na lokalnom nivou, ali problem predstavlja putna deonica Kokin Brod - Priboj preko Pribojske Banje, rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije, Boris Mrdović i dodao da su putarske ekipe neprestano angažovane ali da jak intezitet padavina usporava čišćenje.

Prohodno na Zlatiboru

Na Zlatiboru su komunalne službe radile tokom cele noći, a kako je rekao Srđan Pantović, direktor KJP "Zlatibor" gotovo sve ulice u turističkom delu ove planine su prohodne.

"Putarske ekipe su od noćas na terenu i za sada nema neprohodnih pravaca niti zavejanih sela. Uprkos obilnim padavinama, saobraćajnice se neprestano čiste i posipaju agregatom i solju", rekao je Pantović.

U Prijepolju je najviše snega palo na području Jabuke, a predsednik opštine Drago Popadić naveo je da se putevi u mesnim zajednicama čiste u skladu sa prioritetima i preuzetim obavezama, dok je vodostaj reke Lim, koji je bio na ivici izlivanja, trenutno u fazi opadanja.

Predsednik Banije Bašte Milenko Ordagić je rekao da se putevi čiste po prioritetima, a po selima u dogovoru sa meštanima kojima je podeljena nafta koji sa poljoprivrednim i građevinskim mašinama čiste seoske puteve.

"U samom gradskom području su sve ulice očišćene i radi se bez prestanka bez obzira na neprestane padavine. Snabdevanje električnom energijom, vodom i toplotnom energijom je uredno", rekao je Ordagić.

U Vojvodini do -15 stepeni

Kako javlja portal vojvodinameteo.rs, danas na području Vojvodine može da se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme, u drugom delu dana uz kraće sunčane intervale. Biće hladno, a subjektivni osećaj hladnoće dodatno će pojačati umeren, na udare i jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se između -7 i -5 stepeni, a maksimalne dnevne od -5 do -3 stepena..

Do kraja aktuelne sedmice najhladnije jutro biće u petak uz česte jutarnje minimume i do -15 stepeni.

U petak malo do umereno oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, ali veoma hladno, naročito u jutarnjim časovima kada se očekuju i najniže jutarnje temperature tokom ovog zimskog talasa. Očekuje se da će se jutarnje temperature kretati između -15 i -10 stepeni, međutim ponegde se živa u termometrima spustiti i malo niže.

Puzović: Stabilizovan vodostaj u slivu reke Drine i Lima

Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" Goran Puzović izjavio je danas da su nadležne ekipe u toku jučerašnjeg dana i tokom cele noći bile na terenu, obišle sve najkritičnije deonice u slivu reke Drine i reke Lim i naglasio da se može reći da je došlo do stabilizacije vodostaja.

"Mere vanredne odbrane i dalje su na snazi, nemamo kritičnih područja ovog jutra. Dakle, sva naša branjena područja su stabilna, nije bilo izlivanja nigde u branjenim delovima. Imali smo samo juče ujutru izlivanja i prekjuče u branjenim priobalnim delovima reke Drine. U komunikaciji smo sa ljudima iz Hidroelektrana i stabilizovali smo protok na reci Drini", rekao je Puzović.

Naglasio je da vanrene mere odbrane ostaju na snazi u narednih sedam dana.

"Ono što nas očekuje to je izuzetno hladno vreme u narednih sedam dana što će doprineti stabilizaciji tokova i na Limu i na reci Drini. Naši ljudi i oprema i danas i jutros su na terenu. Sprovode se sve operativne mere u branjenim područjima", rekao je Puzović.

Na beogradskom aerodromu otežani zimski uslovi

Avio-saobraćaj na Aerodromu "Nikola Tesla" se danas realizuje uprkos otežanim zimskim uslovima, saopšteno je sa beogradskog aerodroma.

Letovi se odvijaju, ali je zbog vremenskih prilika jutros bilo određenih operativnih kašnjenja.

Nadležne zimske službe na Aerodromu "Nikola Tesla", kako je navedeno, neprekidno rade da bi obezbedile bezbedno, sigurno i kontinuirano obavljanje saobraćaja, saopštio je beogradski aerodrom.

Macut: Situacija u Srbiji pod kontrolom

Premijer Srbije prof dr. Đuro Macut izjavio je danas da je situacija u zemlji, kada je reč o snežnim padavinam i ledenom talasu, pod kontrolom i istakao da su osetljive zone u nekoliko mesta u Srbiji i to u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu, koji su, kako je naveo, inače problematična područja u vreme pojačanih snežnih padavina tokom zime.

"Mi smo stalno u kontaktu sa sektorom za vanredne situacije, koji stvarno izvanredno radi. To je jedan sektor Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je prošle godine u vreme velikih suša i zapravo onih elementarnih nepogoda koje su nas zadesile izvanredno izvanredno radio. Mislim da isto tako nastavljaju i u ovim potpuno suprotnim situacijama", rekao je Macut za RTS.

Putevi prvog i drugog reda prohodni, kolovoz vlažan, sa snegom do 5 cm

Milan Lončar iz Puteva Srbije izjavio je danas da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni i istakao da su zabrane za saobraćanje na snazi na teritoriji Zaječara, Valjeva, Požege, Užica, Novog Pazara, Ivanjice i Kruševca, za kamione i šlepere sa prikolicom.

"Kolovozi prvog, drugog i trećeg prioriteta su vlažni i mestimično sa snegom do pet centimetara u raskvašenom stanju. Sneg se čisti sa kolovoza, ekipe su na terenu", rekao je Lončar.



Autor: Jovana Nerić