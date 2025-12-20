AKTUELNO

U SRBIJI DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA: Temperatura čak do 12 stepeni, a evo gde se očekuje pojava magle

U Srbiji u subotu ujutro maglovito i hladno. Tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu, dok se na severu zemlje, naročito u Vojvodini i u dolinama, kotlinama i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini magla očekuje tokom celog dana

. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni, u predelima sa maglom hladnije.

Vreme u Beogradu


U Beogradu u subotu ujutro tmurno i maglovito, a tokom dana smena sunca i oblaka. U nižim delovima grada magla se očekuje tokom celog dana. Duvaće slab do umeren jugoistoični vetar. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 8°C.

