Građani Hrvatske se bore sa nezapamćenim padavinama: Jedva smo izlopatali prolaz, a sneg ne prestaje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Hrvatska se u poslednja 24 sata suočava sa nezapamćenim nevremenom koje je stvorilo probleme u brojnim mestima. Sneg pada u više delova zemlje, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u saobraćaju, a olujni vetar napravio je haos u Zagrebu.

"Kada smo suprug i ja jutros došli do kuće moje mame, koja živi blizu nas, nije se moglo ni do ulaznih vrata ni do prozora, sve je bilo zatrpano snegom", rekla je Ljubica za 24h.

Gospođa je praktično ostala bez ulaza u kuću i dnevnog svetla, toliko je snega napadalo i nanelo na njenu kuću.

"Izlopatali smo prolaz, ali sneg i dalje pada, ne prestaje. Na krovovima ima i po metar snega, i veoma je težak, samo da krovovi to izdrže", kaže Ljubica.

Ralica je, kako kaže, danas dva puta prošla, ali put od Mrkoplja do Tuka je i dalje preuzak da bi se dva vozila mogla mimoići.

"Nema šanse, jedva ima mesta za jedan auto, za dva nikako, morali bi u rikverc kilometrima", kaže Ljubica.

Tuk se nalazi nešto više od tri kilometra od Mrkoplja.

STRAVIČNO NEVREME NAPRAVILO HAOS U HRVATSKOJ: Oštećeno 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića

Autor: Marija Radić

