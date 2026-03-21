U CRNOJ GORI 10 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U POSLEDNJA 24 SATA: Stradala jedna osoba, izdato 568 naloga za uplatu novčanih kazni

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata evidentirano deset saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je teže povređena jedna osoba, a dve lakše.

Navodi se da je u Podgorici evidentirano šest saobraćajnih nezgoda, a u Herceg Novom, Tivtu, Nikšiću i Pljevljima po jedna.

Izdato je 568 naloga za uplatu novčanih kazni i podneto je 64 prekršajnih prijava.

Policija je oduzela devet parova registarskih tablica.

Autor: D.Bošković

