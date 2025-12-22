Nedeljni bilans Policijske uprave u Pirotu: 8 saobraćajnih nezgoda i 300 prekršaja

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine na teritoriji ove uprave zabeleženo ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, od kojih su tri sa povređenim licima.

U njima je jedno lice zadobilo teške, a pet lica lake telesne povrede. Pet nezgoda završilo se sa manjom materijalnom štetom.

Kontrole vozača

U istom periodu kontrolisano je 1.393 vozača, a otkriveno i sankcionisano ukupno 300 prekršaja:

24 vozača pod dejstvom alkohola (2 zadržana),

1 vozač pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

115 prekršaja prekoračenja brzine,

37 nepravilnih parkiranja,

123 ostala prekršaja.

Policijska stanica Bela Palanka privremeno je oduzela jedno putničko vozilo u skladu sa članom 295. Zakona o bezbednosti saobraćaja, jer je vozač u poslednje dve godine više puta činio teže prekršaje i bio pravosnažno osuđivan.

Apel pred praznike

Zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, uključujući granični prelaz „Gradina“ i naplatne stanice na državnom putu I A reda A4. Policija apeluje na vozače da budu strpljivi, da izbegavaju prebrzu vožnju i nepravilna preticanja.

S obzirom na vremenske uslove, maglu i pojavu poledice, vozači se pozivaju da prilagode brzinu posebno ispred pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Apel upućen i pešacima – da budu svesni smanjene vidljivosti, naročito ako nose tamnu odeću bez reflektujućih elemenata.

Intervencije policije

U navedenom periodu policijski službenici opšte nadležnosti intervenisali su u 100 slučajeva po prijavama građana.

Autor: Dalibor Stankov